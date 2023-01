Bill Gates dà 5 miliardi in beneficenza: la maxi donazione da primato

Una donazione per una cifra monstre di 5 miliardi di euro: secondo la classifica della rivista “Chronicle of Philanthropy”, il primato per la cifra più alta donata in beneficenza nel 2022 se lo aggiudica il multimiliardario e filantropo, Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha destinato la somma alla “Bill & Melinda Gates Foundation” creata insieme all’ex moglie per sostenere progetti sociali in tutto il mondo in ambito di salute e sviluppo.

Bill Gates dà 5 miliardi in beneficenza: l’iniziativa

Il plurimiliardario Bill Gates, il cui patrimonio netto di Gates è stimato in 104 miliardi di dollari, aveva già annunciato durante l’anno l’intenzione di destinare alla fondazione 20 miliardi di dollari, impegnando così una grande fetta della ricchezza accumulata nel corso della sua vita. Una decisione che aveva suscitato molto clamore (qui avevamo parlato della donazione da 20 miliardi annunciata da Bill Gates).

“Guardando al futuro, il mio piano è quello di donare alla fondazione tutta la mia ricchezza oltre a ciò che spendo per me stesso e la mia famiglia” aveva scritto in un lungo post con il quale spiegava gli obiettivi e le ragioni alla base dei programmi della sua organizzazione, sottolineando che “scenderò in basso e alla fine fuori dalla lista delle persone più ricche del mondo”.

Dalla nascita della fondazione nel 2000 la Gates Foundation ha speso quasi 80 miliardi di dollari in attività di filantropia impegnando quasi 1.800 persone e diventando così una delle maggiori organizzazioni no profit al mondo.

Il trasferimento permetterà così alla “Bill & Melinda Gates Foundation” di incrementare la propria disponibilità annuale del 50% alzando l’asticella a 9 miliardi di risorse fino al 2026 e portando i fondi della fondazione a un totale di 70 miliardi di dollari.

Gli obiettivi principali dichiarati dalla fondazione prevedono dal contrasto alla mortalità infantile nel mondo, all’impegno per arginare il cambiamento climatico e migliorare la sicurezza alimentare, dall raggiungimento della parità di genere all’attività di ricerca e prevenzione di eventuali future pandemie (qui per sapere cos’ha detto Bill Gates sulla pandemia mentre qui abbiamo parlato dell’allarme di Gates su una possibile nuova pandemia).

Bill Gates, in beneficenza cifra record nel 2022: la classifica dei filantropi

Nel 2022, sono stati 9,3 i miliardi di dollari totalizzati considerando le 10 maggiori donazioni annunciate da filantropi o dalle loro fondazioni.

Per la metà questa somma è composta dalla cifra versata da Bill Gates, mentre solo in un’altra iniziativa di beneficenza la cifra ha superato il miliardo di dollari: si tratta della donazione da 1,1 miliardi realizzata dal finanziere e investitore John Doerr con la moglie Ann alla Stanford University, attraverso la loro Fondazione “Benificus” per lanciare la “Stanford Doerr School of Sustainability”, con l’obiettivo di affrontare le sfide climatiche e di sostenibilità più urgenti.

Nella classifica della “Chronicle of Philanthropy” dietro di loro si piazza al terzo posto un’altra coppia, quella formata dalla madre e dal patrigno del fondatore di Amazon Jeff Bezos, Jackie e Mike Bezos, che ha versato 710,5 milioni di dollari attraverso la loro “Bezos Family Foundation” al “Fred Hutchinson Cancer Center”, per costruire 36 laboratori e una grande struttura per la ricerca.

Ai piedi del podio di questa speciale classifica si è posizionato il pioniere della finanza, Warren Buffet, 92 anni, che ha trasferito azioni del valore di quasi 474,3 milioni di dollari alla “Susan Thompson Buffet Foundation”, fondata nel 1964 per gestire le donazioni di beneficenza della famiglia e successivamente ribattezzata in onore della sua prima moglie, morta nel 2004.