Un anno di vaccini in Italia: quanti ne sono stati somministrati

Il 27 dicembre 2020 in tutta Italia, così come in tutta Europa, è andato in scena il Vaccine day: di fatto, si è dato il via simbolicamente alla campagna di vaccinazione per uscire da un’emergenza sanitaria che aveva attanagliato il mondo, sorprendendolo di fatto 10 mesi prima. Da quelle prime iniezioni, con le prime dose somministrate in Italia agli operatori sanitari dell’Istituto Spallanzani di Roma, è passato praticamente un anno: quanti vaccini sono stati fatti nel nostro Paese?

Vaccine day, quante sono state le prime dose messe a disposizione

Il 26 dicembre 2020 erano state 9.750 le dosi del vaccino Pfizer–Biontech ad arrivare in Italia dal Belgio, per giungere all’ospedale Spallanzani di Roma. Da lì, l’esercito le ha prese in custodia per distribuirle in tutte le altre Regioni. Le dosi successive sono poi state consegnate direttamente da Pfizer ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni.

Quanti vaccini sono stati somministrati in un anno

Al 24 dicembre 2021, con i dati fotografati alle 06:14 del mattino, il totale si è attestato a quota 107.934.696 tra prime, seconde e terze dosi.

Ecco come sono ripartite:

totale con almeno una dose : 47.932.221 (88,75% della popolazione over 12);

: 47.932.221 (88,75% della popolazione over 12); totale ciclo vaccinale : 46.199.050 (85,54% della popolazione over 12);

: 46.199.050 (85,54% della popolazione over 12); totale booster: 16.791.194 (54,16% della popolazione oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi).

Quanti vaccini sono stati somministrati ai bambini dai 5 agli 11 anni

Da dicembre 2021 è inoltre arrivato il via libera per somministrare il vaccino (a proposito: Variante Omicron, nuovi dati sui vaccini più efficaci) alla platea dei bambini tra i 5 e gli 11 anni:

totale con almeno una dose : 151.289 (4,14% della popolazione 5-11);

: 151.289 (4,14% della popolazione 5-11); totale guariti: 116.256 (3,18% della popolazione 5-11 guarita da massimo 6 mesi).

Tutti i dati sui vaccini: qual è stato quello più diffuso

Un conto sono le dosi somministrate, un contro le fiale distribuite: quest’ultime, al 24 dicembre 2021, sono state 112.931.631. Di cui:

72.272.787 di Pfizer – BioNTech (Pillola Pfizer, chi può prenderla e quando: cosa dice Ema) ;

– (Pillola Pfizer, chi può prenderla e quando: cosa dice Ema) 20.721.009 di Moderna ;

; 11.544.657 di Vaxzevria ( AstraZeneca );

); 1.845.178 di Janssen ( Johnson & Johnson );

); 1.548.000 di Pfizer Pediatrico.

Vaccini, quante dosi durante le feste?

Nei giorni scorsi il generale Francesco Paolo Figliuolo (ecco il suo piano per la terza dose) ha stilato un calendario delle dosi da somministrare durante le feste. Dal 20 al 24 dicembre ci si è assestati a quota 500 mila al giorno, ma la campagna non si è arrestata a Natale e non si arresterà nemmeno a Santo Stefano: