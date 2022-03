Allarme cyber attacchi: c’è un reale rischio per gli ospedali?

La guerra In Ucraina, come tutte quelle sorte negli ultimi anni in un mondo che ha vissuto la rivoluzione tecnologica, viene combattuta anche sul web. Domenica 6 marzo, il nostro Paese è finito nel mirino dei cyber attacchi legati al conflitto in Ucraina. Sabato sera, il Csirt (Computer Security Incident Response Team), struttura istituita presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha infatti diramato un alert per possibili attacchi informatici in Italia.

Le aziende sanitarie e ospedaliere, “probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere”, sono “obiettivo molto sensibile” si legge nel documento prodotto dalla struttura che si occupa della nostra salvaguardia. Alto rischio anche per enti governativi italiani e aziende strategiche per l’interesse nazionale. L’invito dell’Agenzia è dunque quello di innalzare le misure di tutela, rivolgendo massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno.