Chi è Veronica Diquattro, manager italiana alla guida di Dazn

Bolognese, 36 anni appena e una folgorante carriera manageriale alle spalle con ruoli di primo piano in aziende come Google e Spotify. Ed un mito nel pallone: Roberto Baggio.

Veronica Diquattro è una delle manager italiane più affermate in Europa e nel Mondo. Da poco, ha raccolto la sfida con Dazn diventando vice presidente dell’azienda per il Gruppo Britannico “Perform“,proprietario della piattaforma che trasmette in streaming contenuti sportivi, in diretta e on demand. Una nomina arrivata dopo gli incarichi in Google e Spotify che la ha impegnata nel delicato lancio del canale in Italia e nella gestione delle problematiche legate all’infrastruttura emerse poco dopo.

Spalle larghe e tanta volontà le hanno permesso di superare le difficoltà iniziali imponendo il suo carisma. Già, perché carattere e grinta non mancano di certo a questa manager dalla tempra di ferro, così come le idee e la visione innovativa del proprio ruolo:

“Dazn è una realtà internazionale giovane e io sono più giovane rispetto ai signori del mondo del calcio, per esempio. È un player diverso, come diverso è il nostro modo di fare business con lo sport in streaming. Per fare innovazione ci vuole coraggio e, uso una metafora calcistica, anche la forza di entrare a gamba tesa; in altre parole, rischiare”.

I primi passi nel management internazionale

Ma chi è e da dove è partita Veronica Diquattro? La carriera di questa brillante donna-manager inizia da aziende leader del settore automobilistico come Ferrari e BMW dove Veronica Diquattro muove i suoi primi passi nel mondo del management internazionale fresca di laurea e di specializzazione alla Bocconi.

Ma l’impulso di cercare qualcosa al di fuori della realtà italiana è più forte di qualsiasi sicurezza professionale e dopo una breve parenesi alla L’Oréal di Milano, sempre nel marketing, Veronica lascia l’Italia alla volta del Sud America:

“Mi sono lanciata con tutta l’incoscienza dei vent’anni e con spirito di avventura. Senza calcolare davvero fino in fondo i rischi. Alla ricerca di novità. Dormivo negli ostelli. Quando l’ho detto alle mie amiche non capivano il perché, lo stesso i miei genitori che, però, mi hanno sempre supportato. In Perù mi sono talmente appassionata al modo di vivere e all’approccio entusiasta e proattivo dei peruviani, che ho cercato di combinarlo con le mie prime esperienze universitarie e poi di lavoro”.

Da Google a Spotify fino a Dazn

Proprio in Sud America, Veronica Diquattro inizia a credere sul serio in una carriera come marketing manager e si propone ad una catena di ostelli locale, la Loki Hostel, con la quale collabora per un anno sopratutto nell’online marketing.

Grazie a questa esperienza Google la ingaggia nel team di Dublino dopo innumerevoli colloqui. Le viene affidato il compito di lanciare la prima versione dell’on line store di Android e di Google Play music in Italia. “Google è stata la svolta per sviluppare le mie competenze sul web. Un amore a prima vista per i contenuti digitali”.

La naturale evoluzione di questa carriera prende forma nel 2012 quando passa in Spotify per lanciare la start-up musicale in Italia. Abbandonata la pioggia e il vento irlandese, Veronica torna in Italia e ritrova la “sua” Milano lavorando al progetto per ben 6 anni.

Proprio quando sembra che la carriera professionale di Veronica Diquattro abbia toccato il suo apice, arriva un’altra svolta. Nel settembre 2018 viene contatta da Dazn e anche questa volta il fascino del cambiamento è irresistibile. Una nuova sfida. Un percorso in salita. Un progetto dal successo incerto che Veronica ha saputo costruire, passo dopo passo, con la determinazione che la contraddistingue da sempre.