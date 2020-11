USA, Trump batte in ritirata: via libera a transizione poteri

editato in: da

Nell’anno che passerà alla storia come quello della pandemia che ha stravolto il mondo, anche le elezioni americane si sono ritagliate un posto d’onore in quanto ad eventi a dir poco “bizzarri” con il Presidente Donald Trump letteralmente incollato alla poltrona della Casa Bianca. Ma a distanza di tre settimane dall’Election Day del 3 novembre, inizia a cedere.

La responsabile della General Services Administration (Gsa) Emily Murphy ha riconosciuto formalmente Joe Biden come l’apparente vincitore delle presidenziali, aprendo dunque la strada al processo di transizione dei poteri che Trump teneva bloccato con i suoi ricorsi contro presunti brogli elettorali.

La mossa è arrivata dopo che la commissione elettorale del Michigan ha certificato l’esito elettorale contestato da Trump, e in scia al pressing di diversi parlamentari repubblicani che lamentavano ritardi nel trasferimento pacifico dei poteri.

Di fatto, è il primo riconoscimento dell’amministrazione Usa della sconfitta di Trump, costretto a dare semaforo verde all’inizio della transizione, dopo aver tirato in ballo minacce e pressioni nei confronti della Murphy (da lei comunque smentite) insieme alla promessa o se preferite minaccia che la battaglia legale andrà comunque avanti.

BIDEN SCALDA I MOTORI – Il team di Joe Biden – che ha accolto ovviamente positivamente la notizia assicurando “un trasferimento di poteri morbido e pacifico” – può ora contare su fondi e risorse federali previsti.

Via Twitter, “The Donald”, ha conferma – ovviamente a modo suo – il via libera, dicendo di aver “raccomandato” a Murphy “di fare tutto quello che va fatto relativamente agli iniziali protocolli nel bene del Paese” ma avvertendo che la sua battaglia continua e che alla fine sarà lui a vincere”.

LA FIRST LADY PREPARA “LA FESTA” – Melania Trump, intanto, ha ricevuto l’albero di Natale alla Casa Bianca per l’ultima volta. La First Lady, da sempre molto attenta nell’addobbo natalizio, ha ricevuto l’abete arrivato su un carro trainato da due cavalli. Ma secondo i più, è proprio lei che starebbe preparando “la festa” al Tycoon. Divorzio in vista?