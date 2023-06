Usa-Cina, guerra vicina? Perché sarebbe un “disastro insostenibile”

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Sale, ancora una volta, la tensione tra Stati Uniti e Cina. Secondo quanto riportato dal giornale canadese Global News, che aveva a bordo della HMCS Montreal una suo corrispondente, sabato 3 giugno sarebbe stata fiorata una vera e propria collisione tra un cacciatorpediniere Usa e una nave militare cinese nello stretto di Taiwan. Il cacciatorpediniere americano USS Chung-Hoon e la fregata HMCS Montreal stavano conducendo un cosiddetto transito di “libertà di navigazione” dello stretto tra Taiwan e la Cina continentale.

Secondo la ricostruzione, la nave cinese avrebbe accelerato tagliando di fronte alla prua del cacciatorpediniere USS Chung-Hoon. La Marina degli Stati Uniti ha pubblicato anche un video che mostrerebbe proprio un angolo ravvicinato di quella che è stata definita una manovra “pericolosa” eseguita dalla nave da guerra cinese. Nel video si può vedere chiaramente una nave da guerra cinese che attraversa il percorso del Chung-Hoon in acque calme. Si sente una voce in inglese, che apparentemente invia un messaggio radio alla nave cinese, mettendo in guardia contro “tentativi di limitare la libertà di navigazione”, anche se la formulazione esatta non è chiara a causa del rumore del vento. Alla fine il Chung-Hoon ha dovuto cambiare rotta e rallentare per evitare uno schianto con la nave, che a un certo punto si trovava ad appena 150 metri di distanza.

L’incidente, secondo le fonti, sarebbe solo l’ultima mossa militare aggressiva di Pechino contro gli Usa nel Mar Cinese Meridionale.

Pechino rivendica da sempre l’isola – democratica e autonoma – di Taiwan come parte del proprio territorio, e allo stesso modo afferma che lo stretto fa parte della sua zona economica esclusiva, mentre gli Stati Uniti e i suoi alleati navigano e sorvolano regolarmente il passaggio per sottolineare che le acque sono internazionale.

Gli Stati Uniti hanno anche recentemente accusato la Cina di aver eseguito una “manovra inutilmente aggressiva” in volo, affermando che un jet da combattimento cinese J-16 a fine maggio sarebbe volato direttamente davanti al muso di un aereo da ricognizione dell’aeronautica americana, sempre sopra il Mar Cinese Meridionale.

Questa serie di eventi ha innescato una serie di preoccupazioni per un possibile incidente che potrebbe portare a un’escalation tra le forze armate dei due Paesi in un momento in cui le tensioni nella regione sono già alte.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin aveva promesso alcuni giorni fa, prima che si sapesse dell’incidente, che Washington non sopporterà alcuna “coercizione né bullismo” dei suoi alleati e partner da parte della Cina, assicurando nel contempo a Pechino che gli Stati Uniti rimangono impegnati a mantenere lo status quo su Taiwan e preferirebbero il dialogo al conflitto.

Parlando allo Shangri-La Dialogue, forum annuale che riunisce alti funzionari della difesa, diplomatici e leader a Singapore, Austin ha fatto pressioni per sostenere la visione di Washington di un “Indo-Pacifico libero, aperto e sicuro all’interno di un mondo di regole e diritti”, come il miglior corso per contrastare la crescente assertività cinese nella regione.

“Siamo impegnati a garantire che ogni Paese possa volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta”, ha affermato Austin, “e ogni Paese, grande o piccolo, deve rimanere libero di condurre attività marittime legali”.

Austin ha osservato poi che gli Stati Uniti hanno fornito milioni di dosi del vaccino Covid proprio nel momento più terribile della pandemia ed è sempre in prima linea nei soccorsi in caso di calamità e sforzi di assistenza umanitaria nella regione. Ha affermato che sta lavorando per combattere il cambiamento climatico, la pesca illegale e garantire che le catene di approvvigionamento non subiscano interruzioni, risolvendo molte questioni importanti per le nazioni dell’Asia-Pacifico.

Washington sta raddoppiando le sue alleanze e partnership, ha aggiunto, ed è impegnata a scoraggiare la minaccia missilistica della Corea del Nord e le affermazioni della Cina su Taiwan.

A Singapore, il braccio destro del ministro della Difesa, generale cinese Jing Jianfeng, ha accusato Austin di “aperte o nascoste false accuse contro la Cina”, sostenendo che gli Usa appoggiano i separatisti taiwanesi, ma senza citare alcuna prova.

Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ha affermato che la guerra con gli Stati Uniti sarebbe un “disastro insostenibile” per il mondo intero. In un vertice sulla sicurezza, il generale ha affermato che “alcuni paesi” stanno intensificando la corsa agli armamenti in Asia. Ma ha detto che il mondo è abbastanza grande sia per la Cina che per gli Stati Uniti, e le due superpotenze dovrebbero cercare un terreno comune.

Gen Li ha accusato gli Stati Uniti di una “mentalità da guerra fredda” e ha affermato che ciò “aumenta notevolmente i rischi per la sicurezza”. Ha detto che la Cina non permetterà che i pattugliamenti navali degli Stati Uniti e dei suoi alleati siano “un pretesto per esercitare l’egemonia della navigazione”.

Austin dal canto suo ha replicato che l’invasione russa dell’Ucraina è servita a sottolineare quanto sarebbe pericoloso il mondo se i grandi Paesi fossero in grado di “invadere impunemente i loro vicini pacifici”. Il conflitto non è “né imminente né inevitabile”, ha aggiunto. “La deterrenza è forte oggi ed è nostro compito mantenerla tale. Il mondo intero ha interesse a mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”.

Come ha scritto su Foreign Policy Hal Brands, professore di Global Affair alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies, la guerra in Ucraina potrebbe avere molti esiti positivi: la Russia “dissanguata” a causa della sua stessa aggressione, gli Stati Uniti che hanno riscoperto la centralità del proprio potere e della propria leadership, una comunità democratica unificata e forte per gli anni a venire. E, anche, un risultato che Brands definisce “molto inquietante”: l’ascesa di una coalizione di autocrazie eurasiatiche legate dalla vicinanza geografica l’una all’altra e dall’ostilità geopolitica verso l’Occidente. Mentre la follia del presidente russo Vladimir Putin raduna le democrazie avanzate, accelera la costruzione di una fortezza Eurasia, presidiata dai nemici del mondo libero.

Le autocrazie revisioniste, cioè Cina, Russia, Iran e, in misura minore, Corea del Nord, non stanno semplicemente spingendo per il potere nelle rispettive regioni. Stanno formando – sostiene l’esperto – partenariati strategici interconnessi attraverso la più grande massa continentale del mondo e stanno promuovendo reti commerciali e di trasporto oltre la portata del dollaro USA e della Marina degli Stati Uniti. Questa non è ancora una vera e propria alleanza di autocrazie. È, tuttavia, un blocco di avversari più coeso e pericoloso di qualsiasi cosa gli Stati Uniti abbiano affrontato negli ultimi decenni”.

Tutti i grandi conflitti dell’era moderna sono stati contese sull’Eurasia, dove coalizioni duellanti si sono scontrate per il dominio di quel supercontinente e dei suoi oceani circostanti. In effetti, il secolo americano è stato il secolo eurasiatico: il compito vitale di Washington come superpotenza è stato mantenere il mondo in equilibrio mantenendo l’Eurasia divisa. Ora gli Stati Uniti sono di nuovo alla guida di una coalizione di alleati democratici ai margini dell’Eurasia contro un gruppo di rivali in posizione centrale, mentre gli Stati oscillanti cruciali manovrano per il vantaggio.

Paesi come la Turchia, l’Arabia Saudita e l’India hanno un ruolo fondamentale in quest’era di rivalità, grazie alla geografia che occupano e al peso che esercitano. In molti casi, questi poteri sono determinati a giocare da entrambe le parti. Contenere la sfida eurasiatica comporterà il rafforzamento dei legami all’interno e tra le reti di alleanze degli Stati Uniti. Tuttavia, ciò che rende il momento attuale così scoraggiante è che gli stati oscillanti opportunistici daranno forma anche alla lotta tra la Fortezza Eurasia e il mondo libero.

L’Eurasia è stata a lungo la zona di frantumazione strategica chiave del mondo perché è dove si trovano i paesi più ricchi e potenti, ad eccezione degli Stati Uniti. Oggi, un blocco eurasiatico si sta rafforzando militarmente. Le relazioni militari della Russia con la Corea del Nord sono diventate una strada a doppio senso, poiché Pyongyang vende a Mosca le munizioni di artiglieria di cui ha estremo bisogno. La Russia e l’Iran, nel frattempo, stanno costruendo quella che il direttore della CIA William Burns definisce una “partnership di difesa a tutti gli effetti”. Tale partnership prevede trasferimenti di droni, artiglieria e, secondo quanto riferito, missili che hanno rafforzato la Russia sui campi di battaglia in Ucraina; potrebbe presagire il trasferimento di aerei da combattimento avanzati Su-35, sistemi di difesa aerea o tecnologia missilistica balistica, che renderebbero Teheran un nemico più duro per gli Stati Uniti e Israele.

La Cina, da parte sua, non ha sostenuto apertamente la guerra di Putin con aiuti militari letali, per paura di sanzioni statunitensi ed europee. Ha, tuttavia, fornito la cosiddetta assistenza non letale, dai droni ai chip per computer, che aiuta Putin a prolungare la sua lotta.

Stanno anche ristrutturando il commercio internazionale. Il commercio, o le spedizioni di armi, che attraversano i mari marginali dell’Eurasia possono essere sequestrati dalle marine di tutto il mondo. Le economie dipendenti dal dollaro sono vulnerabili alle sanzioni statunitensi. Un secondo aspetto della Fortezza Eurasia, quindi, implica la costruzione di reti commerciali e di trasporto al sicuro dall’interdizione democratica.

Per anni, la Cina ha investito in oleodotti e ferrovie terrestri destinati a garantire l’accesso al petrolio mediorientale e ad altre risorse cruciali. Pechino sta ora cercando di rendere la sua economia a prova di sanzione riducendo la dipendenza dagli input stranieri, un progetto che ha acquisito urgenza grazie alla guerra economica occidentale contro Mosca. La Russia e l’Iran stanno dando energia al Corridoio internazionale di trasporto nord-sud, che collega i due paesi attraverso il Mar Caspio senza sbocco sul mare, mentre Teheran istruisce Mosca sull’evasione delle sanzioni.

Allo stesso modo, spiega ancora Brands nella sua analisi, Russia e Cina stanno intensificando la cooperazione per sviluppare la rotta del Mare del Nord, la rotta marittima meno vulnerabile tra i porti cinesi del Pacifico e la Russia europea. Quando “il commercio internazionale è in crisi”, come ha detto eufemisticamente Putin lo scorso novembre, l’integrazione eurasiatica è essenziale.

In effetti, il commercio Russia-Iran è aumentato dal febbraio 2022, mentre la Cina è diventata il principale partner commerciale di Mosca “con un ampio margine”, come riporta la Free Russia Foundation. Il commercio bilaterale di petrolio russo e chip per computer cinesi è in forte aumento. Le aziende russe si rivolgono a Hong Kong per raccogliere capitali evitando le sanzioni. E mentre la tecnologia cinese si diffonde in tutta l’Eurasia, anche la sua valuta prolifera.

A febbraio, lo yuan ha superato il dollaro come valuta più scambiata alla Borsa di Mosca. Anche la Cina e l’Iran stanno sperimentando l’eliminazione del dollaro dal commercio bilaterale. Questo non significa che il dollaro smetterà di essere la moneta di scambio internazionale, ma che in pancia al Vecchio Continente potrebbe prendere vita, anche solo in forma embrionale, un blocco economico e tecnologico cinese sempre più forte.