Un cronografo Breitling per volare: l’Avenger Hurricane Military

Come diceva lo stesso Breitling “Non si diventa fornitore ufficiale dell’aviazione per caso”, e il nuovo Avenger Hurricane Military ne è la conferma: non bisogna essere né esperti di strategia militare né di orologi per capire che a ispirare questo cronografo a edizione limitata (ne sono stati prodotti solo 1.000 esemplari) sono stati i mondi dell’aeronautica e dell’esercito.

Vuoi per il colore del cinturino in caucciù, vuoi per l’avveniristica cassa nera in Breitlight® sul cui quadrante le ore sono riportate con una tipica font militare. Ed è proprio sul quadrante che si sviluppa la prima particolarità: non sono riportate le canoniche 12h, ma sono indicate le 24h. Per farla facile, quando guardi l’ora al posto delle ore 3 troverai le ore 6. L’uso delle 24h è una norma per il mondo militare, ma è invece decisamente inedito o raro vederlo su un quadrante. Per raggiungere questo fine è stato usato un Calibro manifattura B:12 certificato come cronometro dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, il COSC.

Le lancette luminescenti sono di colore beige-giallo patinato, e la scelta non è casuale: questi erano i toni caratteristici delle strumentazioni prodotte da Breitling fra il 1940-60 per l’esercito e l’aviazione. La cassa da 50 mm è in Breitlight®, un materiale esclusivo dell’azienda, 3,3 volte più leggero del titanio ma di una resistenza a dir poco sorprendente, resa ancora più massiccia da pulsanti e corona rinforzati e dei rilievi anti-sdrucciolo che permettono di utilizzare le funzioni dell’orologio anche se la cassa o le mani sono bagnate.

Essendo un orologio per missioni impegnative, perfetto per chi ama l’avventura, la riserva di marcia è piuttosto estesa, ben 70 ore. Il cronografo, da sempre una garanzia quando si parla di orologi Breitling presenta tre quadranti con 1/4 di secondo, 30 minuti e 12 ore. Il prezzo? 7.139 euro.

Per volare lì dove osano le aquile e ovviamente Breitling!