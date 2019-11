Ue, eletta la Commissione von der Leyen. Il programma

editato in: da

Via libera alla nuova Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, eletta nel primo pomeriggio dal Parlamento europeo a Strasburgo con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astenuti (707 voti).

Prima del voto, la presidente eletta, aprendo il dibattito sull’intero esecutivo da lei guidato, ha presentato il programma e gli obiettivi. “Se c’è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è proteggere il clima. E’ un problema esistenziale per l’Europa. E come potrebbe non esserlo, quando vediamo Venezia sott’acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco?”. Certo, “sono cose che succedevano anche prima, ma mai con questa frequenza e intensità”.

“Saremo una squadra che lavora. Siamo pronti, l’Europa è pronta. Il mio messaggio è semplice: mettiamoci a lavorare” ha detto von der Leyen presentando il suo collegio dei commissari al Parlamento Europeo. “Continuerò ad ascoltarvi: siamo stati spesso d’accordo, a volte non lo siamo stati. E’ la democrazia. Chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio dell’Europa”.

Tra l’Ue e gli Usa “senza dubbio ci sono problemi, ma i legami” transatlantici “hanno passato la prova del tempo” e tra le due sponde dell’Atlantico corrono “miriadi di fili” che legano le persone e i Paesi, sia negli “affari” che in altri ambiti, ha sottolineato ancora von der Leyen, in camicetta bianca, giacca fucsia e pantaloni scuri.

Nell’Unione “dobbiamo riscoprire la nostra competitività sostenibile. In questo spirito, ogni Stato membro si è impegnato a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In questo spirito Paolo Gentiloni sovrintenderà all’implementazione degli obiettivi. Lui ci crede. E io credo in lui” ha proseguito von der Leyen, secondo cui “servono finanze pubbliche solide per avere una crescita sostenibile. Non dobbiamo mai dimenticare che la competitività sostenibile è sempre stata al cuore della nostra economia sociale di mercato”.

Per quanto invece riguarda la Brexit, “non ne ho mai fatto mistero: resterò sempre una Remainer”. Quando von der Leyen ha ricordato che uno Stato membro sta per lasciare l’Ue, gli eurodeputati del ‘Brexit Party’ hanno applaudito a lungo. Lei ha interrotto il discorso, li ha lasciati finire e ha notato che “una vasta maggioranza sembra lieta del fatto che una piccola parte di quest’Aula non sarà più in grado di applaudire così rumorosamente”. Ha comunque aggiunto che rispetterà “sempre” le decisioni prese dal “popolo britannico” e che “qualsiasi cosa ci riservi il futuro, il legame e l’amicizia tra i nostri popoli sono indistruttibili”.

Von der Leyen ha poi annunciato che all’inizio dell’anno prossimo la commissaria alla Salute Stella Kyriakides “lancerà un ambizioso piano contro il cancro per l’Europa, che contribuisca ad alleviare le sofferenze provocate da questa malattia”. Von der Leyen ha ricordato infine un lutto familiare provocato dalla malattia: “Quando ero una ragazza a Bruxelles, la mia sorellina è morta di cancro a 11 anni. Mi ricordo il senso di impotenza dei miei genitori, ma anche del personale medico. Tutti hanno una storia simile” o conoscono persone che ne hanno vissute. E in Europa oggi “i casi di cancro stanno aumentando. L’Ue deve occuparsi delle cose cui la gente tiene”.

