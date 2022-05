Tutte le carte per pagamento online senza commissioni

Il numero di persone che fa acquisti online non ha fatto altro che aumentare nel tempo. La pandemia da covid 19 ha dato certamente una spinta e la fiducia degli acquirenti è aumentata.

Nonostante ciò, ci sono ancora dubbi in merito all’utilizzo di una carta legata al conto corrente, come una carta di credito, per pagare online. Ecco perché molti preferiscono utilizzare le carte ricaricabili o le carte conto con IBAN.

In realtà, anche l’utilizzo di una carta di credito può essere sicuro: l’importante è scegliere sempre siti affidabili e attivare l’autenticazione a due fattori, che richiede l’inserimento di un PIN temporaneo per portare a termine una qualsiasi transazione.

Carta di pagamento ricaricabili per comprare online

Le carte di pagamento prepagate (o ricaricabili) sono molto sicure per gli acquisti online in quanto possono essere ricaricate soltanto dell’importo relativo alla transazione. Sono carte che in genere non prevedono costi di mantenimento e che possono essere usate anche dai minorenni.

Tra le più diffuse, troviamo per esempio le carte prepagate Postepay, delle quali sono disponibili le seguenti versioni:

Postepay Connect;

Postepay Evolution;

Postepay Digital:

Postepay PUNTOLIS;

Postepay Standard;

Postepay Green;

IoStudio Postepay.

Tra queste, la Postepay Evolution è una carta conto con IBAN, che prevede un canone annuo di 12 euro. Nonostante non si tratti di un conto corrente vero e proprio, questa carta dà la possibilità di:

accreditare lo stipendio o la pensione in modo diretto, proprio perché dotata di IBAN;

domiciliare le utenze domestiche;

pagare i bollettini.

Sono possibili anche i pagamenti online collegando il proprio smartphone iOS o Android a Apple Pay o Google Pay.

Un’altra carta da prendere in considerazione è la carta ricaricabile di Tinaba, che viene ricevuta in modo gratuito dopo la sottoscrizione del conto Tinaba (che appartiene a Banca Profilo).

La carta Tinaba appartiene al circuito MasterCard e non prevede:

né un canone mensile;

né un contributo di attivazione.

Può essere ricaricata direttamente dal conto, utilizzando l’applicazione ad esso associata, dalla quale si possono controllare in qualsiasi momento tutte le movimentazioni in entrata e in uscita.

Il conto prevede poi altri vantaggi, come una sezione dedicata agli investimenti e un conto per under 18.

Un’altra carta prepagata interessante è quella Mooney, che è stata eletta prodotto dell’anno 2022 nella categoria Servizi pagamenti smart. Si tratta di una carta appartenente al circuito VISA, la quale prevede:

attivazione gratuita;

canone annuo di 8 euro;

ricarica in tempo reale nei punti vendita Mooney;

i pagamento online e nei negozi fisici;

la ricezione e l’invio di bonifici, grazie alla presenza dell’IBAN;

prelievi in Italia e all’estero gratuito presso gli ATM Intesa Sanpaolo fino a 10 luglio 2022.

La carta potrà essere ricaricata in oltre 45.000 punti vendita Mooney, al costo di 1,50 euro. Potrà essere utilizzata e monitorata anche tramite l’applicazione dedicata.

Carte di credito e di debito per pagare online

Tra le migliori carte di credito che si possono utilizzare per fare acquisti online troviamo quelle proposte da Widiba, banca 100% digitale che propone diverse soluzioni. Vi rientrano:

la carta di credito Widiba Classic, che ha un costo di 20 euro all’anno e un plafond di 1.500 euro; la carta di credito Widiba Gold, che ha un costo di 30 euro all’anno e un plafond di 3.000 euro.

Possono essere richieste solo dopo aver attivato un conto corrente, ma solitamente il loro rilascio è quasi immediato in quanto le garanzie reddituali previste non sono eccessive.

Una carta legata a un conto online molto interessante è quella proposta da Revolut, che è l’ideale non solo per pagare su Internet, ma anche per i viaggi all’estero, in quanto sono previsti i pagamenti in altre valute senza il pagamento di alcuna commissione.

Questa carta può anche essere collegata a Google Pay e Apple Pay in modo tale da poter pagare anche con il telefono, oltre che gestita e monitorata direttamente dall’applicazione dedicata.

Restando nel settore dei conti correnti online, si consiglia anche la carta di credito MasterCard Gold, che si potrà richiedere sottoscrivendo il conto corrente Arancio, ovvero il conto online di ING Direct.

Si tratta di una carta di pagamento che può essere sia a saldo, quindi con importi scalati il mese successivo, sia a rate, nel caso in cui non si avesse la disponibilità immediata di soldi sul conto per poter effettuare un acquisto online.

Ha un plafond di 1.500 euro e un canone mensile di 2 euro. Non è consigliata per i prelievi di contante, perché viene applicata una commissione del 4%, ma è molto comoda per fare acquisti online.