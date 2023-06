Trump shock, arrestato a Miami e poi rilasciato: ecco perchè

Fonte: ANSA Donald Trump durante la manifestazione a Washington prima degli scontri

Donald Trump mette a segno un altro primato, decisamente negativo: per la prima volta nella storia americana un ex presidente è andato alla sbarra, con l’accusa di aver trafugato documenti top secret e averli conservati in un luogo non sicuro, la sua dimora di Mar-a-Lago, dopo la fine del mandato alla Casa Bianca.

Trump shock, arrestato a Miami

Con questa motivazione, il tycoon nella giornata di ieri, martedì 13 giugno, giorno che passerà alla storia, è stato messo temporaneamente in custodia e solo dopo essersi dichiarato “non colpevole” , come il suo assistente Walt Nauta, per tutti i 37 capi d’imputazione che lo riguardano, ha potuto lasciare il tribunale di Miami. Ovviamente è arrivato l’affondo del magnate che è andato su tutte le ferie scagliandosi contro i giudici definendo la sua incriminazione “un malvagio e atroce abuso di potere” . Ne ha anche per gli Usa che definisce “una nazione in declino, questa è una caccia alle streghe“.

Ecco perché

Si allunga dunque l’elenco delle incriminazioni, questa è la seconda dopo quella per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, con accuse ancora più gravi visto che questa volta siamo in presenza di reati federali. Donald Trump, dunque, non si piega alle 37 accuse federali a suo carico e, a poche ore dalla comparizione in tribunale a Miami dove si è dichiarato non colpevole, arringa una folla di suoi sostenitori nel golf club di Bedminster in New Jersey. “Io non mi sento al di sopra della legge, sono l’unico che la rispetta”, ha dichiarato l’ex presidente Usa accusando Biden di avere “centinaia di documenti classificati”. “Eppure niente è successo al corrotto Joe”, ha detto utilizzando per il commander-in-chief l’insulto “crooked” già riservato in passato a Hillary Clinton.

Rilascio con polemica

Ancora più fomentato rispetto al discorso sottotono tenuto in Florida dopo l’incriminazione a Manhattan per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, il tycoon ha tirato fuori dal cilindro i ben noti cavalli di battaglia del suo registro anti-giustizia. “Quello che i delinquenti come Jack Smith hanno fatto alla mia famiglia è terribile”, ha affondato parlando del procuratore speciale che ha condotto l’indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago.

Poco prima di tenere il suo discorso, Trump ha anche attaccato la Cnn accusandola di aver censurato i suoi sostenitori. “Quel finto di Tapper ha chiuso il suo programma per non mostrare l’entusiasmo nelle strade delle persone che urlavano “Trump”, ha detto riferendosi al popolare anchor della rete.