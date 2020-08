Trump indagato per frode: la procura di Manhattan contro il presidente Usa

editato in: da

Mancano solo 90 giorni e sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump piomba un’inchiesta che potrebbe condizionare la sua corsa per la rielezione a novembre. Dalla procura di Manhattan, da quanto si apprende, sarebbe arrivata la notizia secondo la quale l’azienda di Donald Trump è sotto indagine per possibili frodi ai danni di banche e assicurazioni.

Trump indagato per frode: le nuove accusa la procura di Manhattan

L’indiscrezione rientra nell’ambito di un’inchiesta allargata, già in corso per eventuali reati fiscali a carico del gruppo immobiliare e alberghiero, rappresentato dalle Trump Tower presenti in diverse città degli Stati Uniti e del mondo, simboli dell’impero del magnate.

Questa nuova svolta sulle indagini deriva dalla richiesta della procura di Manhattan di accedere alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi otto anni dall’azienda del presidente. Carte, siano esse le dichiarazioni fiscali dell’azienda o quelle sui suoi redditi personali, che Donald Trump si è sempre rifiutato di consegnare, in contrasto con le consuetudini presidenziali.

Il nuovo filone dell’istruttoria diretta da Vance prende le mosse dall’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, il quale avrebbe confessato che il presidente gonfiò il valore delle proprie aziende. In questo caso ci sarebbero gli estremi della truffa ai danni delle banche e altri creditori del gruppo.

A sostegno del capo della procura Cyrus Vance Jr, la Corte suprema un mese fa ha dichiarato legittima la richiesta della procura di Manhattan.

Trump indagato per frode: gli affari immobiliari

Arrivato alla Casa Bianca, Donald Trump ha lasciato la compagnia nelle mani dei due figli Donald e Eric, senza però mai distaccarsi del tutto e anzi continuando a ricoprire un ruolo di controllo dall’alto.

The Trump Organization rappresenta una galassia che raggruppa circa 500 società, nessuna delle quali è quotata in Borsa. E sulle quali regna un’incertezza generale sui conti, tanto che sul reddito annuo ci sono solo stime su un valore che si aggirerebbe intorno ai 700 milioni di dollari.