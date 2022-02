Terremoto Cinquestelle e centrodestra: futuro Governo è un rebus

All’ indomani della rielezione del Presidente Mattarella (che alla fine ha risposto alla chiamata del Paese accettando il bis) in tanti si erano affrettati a dire che, in pratica, alla fine del giro si era tornati esattamente al punto di partenza.

Osservando però lo scenario con maggior attenzione, a distanza di pochi giorni, invece, quel che è sempre più evidente che la partita per il Quirinale ha cambiato gli equilibri interni di molti partiti, e dunque, della politica italiana per giunta quando mancano pochi mesi alle elezioni in programma nel 2023.

Terremoto cinquestelle

Ad uscirne con le osse rotta, il Movimento CinqueStelle. E se più di qualche avvisaglia si era palesata subito dopo la rielezione del Capo dello Stato, in scia alle schermaglie tra Conte e Di Maio, il colpo di grazia è arrivato nelle scorse ore quando il Tribunale di Napoli – a seguito di un ricorso – ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5s ha modificato il suo Statuto e introdotto la figura del presidente, ruolo poi affidato a Conte dagli iscritti. I provvedimenti – spiega l’ordinanza – sono stati sospesi per la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale”. È stata giudicata illegittima l’esclusione dalla votazione degli iscritti da meno di sei mesi.

E se Conte si affretta a precisare che “non sono le carte a la leadership, ben diversa la posizione di Beppe Grillo.

“Le sentenze – scrive – si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere Iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”.

Se Atene piange Sparta non ride

Non vanno meglio le cose nel centrodestra. Salvini – che sente il fiato sul collo di Giorgia Meloni che, nel frattempo, continua a raccogliere i consensi persi per strada dal Leader della Lega – prova a recuperare il terreno perso.

Vanno un po’ meglio le cose nel Centrosinistra ma qualora il Movimento Cinquestelle implodesse definitivamente che ne sarà della solida alleanza Conte-Letta? Una grana non da poco. Specie in ottica elezioni.