Oggi, lunedì 19 agosto, ci sarà l’estrazione straordinaria del Superenalotto. Giovedì 15, in concomitanza della festa del Ferragosto, non c’è stato alcun sorteggio, il quale è slittato a sabato 17. Oggi sarà così recuperata l’estrazione mancante.

Per chi si fosse perso l‘estrazione precedente, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 51,4 milioni di euro, dopo essere sceso in seguito al 6 da 209 milioni di euro centrato a Lodi il 13 agosto.