Stati Generali, dal boom al boomerang: imprese furiose, Conte accerchiato

Presentati in pompa magna dal Premier Conte come importante occasione per fare il punto della situazione e gettare le basi del rilancio del nostro Paese, messo economicamente ko dall’improvvisa esplosione della pandemia, gli Stati Generali dell’Economia che si avviano al termine non sembrano aver centrato l’ obiettivo.

Insomma, non solo non hanno sancito il boom probabilmente sperato dal Presidente del Consiglio ma, beffa non da poco, potrebbero addirittura rivelarsi un pericoloso boomerang.

BORDATA CONFINDUSTRIA – Per non parlare della bordata arrivata per direttissima dal Presidente di Confindustria Bonomi che ci è andato decisamente pesante, non risparmiando critiche al Governo.

“La cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane. Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee”, ha tuonato il leader degli Industriali che nel suo confronto con il governo ha anche chiesto ufficialmente la restituzione di 3,4 miliardi di accise pagate dalle aziende. “Chiedo immediato rispetto per la sentenza della magistratura che impone restituzione di 3,4 miliardi di accise energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione”.