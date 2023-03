Sondaggi: primo stop per la Meloni, Schlein mette nell’angolo Conte e Renzi

In una combo la premier Giorgia Meloni (S) e la segretaria del PD Elly Schlein. ANSA

Luna di miele finita fra gli italiani e il governo di Giorgia Meloni? E’ presto per dirlo, e anzi la popolarità della Presidente del Consiglio è stabile e tutt’altro che in discussione. Ma i sondaggi, dopo mesi di crescita costante, registrano il primo stop per Fratelli d’Italia, il partito della Meloni, che perde anzi qualche decimale rispetto alle ultime due settimane. Sul fronte dell’opposizione sembra invece funzionare la “cura” Elly Schlein per il Pd, che torna a crescere a spese del M5s e del Terzo Polo.

FdI scende, PD sale

Secondo i dati di Euromedia Research illustrati da Alessandra Ghisleri su La Stampa, Fdi fa registrare il primo calo scendendo, anche se di poco, sotto il 30% (29,2%). Al contrario il Pd, per settimane sotto la soglia psicologica del 20%, recupera attestandosi al 20,7%. Tuttavia non si tratta necessariamente di un travaso di consensi dal governo all’opposizione, poiché Schlein sta drenando voti in primis ai possibili alleati, ossia Conte da una parte e Calenda/Renzi dall’altra.

Gli altri

Il Movimento 5 Stelle è al 15%, in calo dello 0,6%. La Lega è stabile al 9,4%. Il Terzo Polo composto da Azione e Italia Viva è sopra Forza Italia: 8,4% contro 6,5%. Ma entrambi perdono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,4%. L’Alleanza Verdi Sinistra cresce di più di mezzo punto percentuale al 2,6%. Seguono Italexit (2,4%) e PiùEuropa (2,2%).

Ghisleri segnala anche che il target degli under 25 si polarizza: sta con il Pd il 25,6% e con Fdi il 23,3%.

Le medie

In linea con Ghisleri le rilevazioni di Youtrend, riportate da La Repubblica:

LISTE

FDI 29,2 (-1,2)

PD 19,2 (+2,0)

M5S 15,9 (-1,1)

Lega 9,2 (+0,4)

Terzo Polo 7,6 (+0,4)

Forza Italia 6,9 (-0,1)

Verdi/Sinistra 3,0 (-0,3)

+Europa 2,3 (-0,1)

Italexit 2,2 (+0,3)

Unione Popolare 1,5 (-0,2)

Noi Moderati 1,1 (+0,1)

COALIZIONI