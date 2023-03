Sondaggi, il Pd risente dell’effetto Schlein: cosa succede

Fonte: ANSA Giorgia Meloni ed Elly Schelin

Le ultime primarie del Partito Democratico, quelle che hanno portato Elly Schelin a trionfare ai danni di Stefano Bonaccini per diventare la segretaria del partito, hanno portato ai dem una ventata di novità che potrebbe presto aprire nuovi orizzonti. A cinque mesi dall’insediamento del governo Meloni, infatti, sembrano essere cambiati gli equilibri tra i partiti, con l’opposizione che comincia a scuotersi e a impensierire il centrodestra che, unito, nelle politiche di settembre 2022 ha sbaragliato la concorrenza. Ma cosa dicono oggi i sondaggi?

Effetto Schlein sul Pd, i sondaggi all’opposizione

Guardando gli ultimi sondaggi di SWG per La7, infatti, si può notare come nella sinistra siano cambiate tante cose rispetto all’ultima rilevazione di febbraio. A saltare all’occhio, infatti, è il sorpasso del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle, con i dem che mettono la freccia in maniera significativa portando il vantaggio dai pentastellati addirittura del 3,3%.

Effetto Schlein? Forse sì, perché rispetto alle ultime rilevazioni il PD ha guadagnato un netto +2,6% registrando un 19% che esalta i democratici che ora sono a tutti gli effetti il secondo partito del Paese (qui vi abbiamo parlato della segretaria Schlein e dei suoi compensi).

Il Movimento, invece, va in crollo, con un -1,3% che fa attestare oggi il partito al 15,7%. Nel giro di una settimana, quindi, il partito guidato dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è passato dal 17% e un vantaggio di 0,6 sul PD, a rincorrere dal 15,7 a 3,3 punti di distacco. Un balzo che ha del clamoroso, certo, favorito forse anche dall’inchiesta che ultimamente ha coinvolto Conte sulla gestione dei primi mesi di pandemia.

Cresce anche il Terzo Polo, con Italia Viva e Azione di Matteo Renzi e Carlo Calenda che guadagnano un +0,8% salendo all’8% confermandosi quinto partito del Paese.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: che succede

E alla maggioranza? I sondaggi di SWG per La7 forniscono un quadro che con cambia di molto quello precedentemente ricevuto nella scorsa rilevazione. A sorridere, come sempre, è Fratelli d’Italia che si conferma leader assoluto con il 30,7%, percentuale che non varia rispetto alla scorsa settimana (qui vi abbiamo parlato della guerra al fumo dichiarata dal Governo).

Diversa, invece, la situazione tra Lega e Forza Italia. Partendo dalla premessa che entrambi i partiti sono in positivo, il Carroccio è insediato dal Terzo Polo e il guadagno del +0,1% di questa settimana porta il partito di Salvini all’8,8%. Forza Italia, invece, cresce dello 0,2%, con gli azzurri oggi fermi al 6,6%.

Sondaggi, i risultati degli altri partiti

Guardando ai partiti minori, invece, arriva la doccia gelata per Verdi e Sinistra. Per la coppia Bonelli-Fratoianni, infatti, gli ultimi sondaggi sono deludenti e segnano la perdita di terreno a favore degli altri partiti: -0,8% e 3% in questa rilevazione. Stesso risultato per +Europa, oggi al 2,1% e davanti di poco rispetto a Unione Popolare (+0,1% e 1,8% dei consensi) e Per l’Italia di Gianluigi Paragone (oggi all’1,7% con una perdita dello 0,3%).

Le altre liste sono invece in perdita dello 0,6%, con un risultato totale del 2,6%. Resta invariato il numero degli astenuti, che come l’ultima rilevazione si attesa al 37% del campione intervistato da SWG.