Scuola in presenza e campagna vaccinale, Governo prepara lo sprint

“Il green pass non è una misura punitiva, ma uno strumento fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza , che tutela soprattutto i più fragili e la scuola stessa, bene collettivo che tutti siamo chiamati a difendere con responsabilità”, Così, questa mattina, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in una lettera indirizzata al Corriere della Sera.

“Sull’applicazione del green pass il ministero ha già mandato una nota esplicativa alle scuole. Continueremo a sostenere gli Istituti nell’applicazione delle regole previste, così come abbiamo fatto in questi mesi. Il quadro delle misure per la ripartenza in presenza e in sicurezza comprende anche il Piano scuola, approvato con il parere favorevole di Regioni ed enti locali in conferenza unificata, e il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati”.

Bianchi prova a spegnere le polemiche e parla di “un momento importante per tutti noi, soprattutto per le nostre studentesse e i nostri studenti. Lo sarà ancora di più quest’anno, dopo i lunghi mesi di pandemia che abbiamo vissuto e che non sono stati privi di difficoltà”.

Proprio oggi, venerdì 20 agosto, scade il termine fissato dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo in cui le Regioni dovranno fornire i dati reali dei vaccinati fra il personale scolastico. Secondo le stime della Cisl Scuola sarebbero meno di 100 mila i docenti e Ata senza vaccino. Ma si attendono, appunto, i numeri ufficiali.