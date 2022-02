Scuola e riforma catasto, Salvini sfida Draghi

Decisamente frizzante il clima politico post elezioni Quirinale che sembra aver lasciato più di qualche strascico interno tra le forze di maggioranza con la tenuta dell’esecutivo a rischio.

Post Quirinale, si infiamma la battaglia politica

Tra pochi mesi sarà tempo di elezioni e i partiti stanno già sventolando questa o quella bandiera per ingraziarsi la propria fetta di elettorato. La campagna elettorale, insomma, è ufficialmente già iniziata.

Se, infatti, il primo CdM post elezioni si era svolto in un clima di (almeno) apparente serenità, l’aria è cambiata a distanza di poche ore. Lo dimostra lo strappo di ieri della Lega che ieri non ha votate le norme sulla scuola del nuovo decreto Covid. “Norme che discriminano i bambini non vaccinati”, questa la posizione del Carroccio.

Scuola e catasto, Salvini sfida Draghi

Draghi, di contro, questa volta non cerca la mediazione finale a tutti i costi: si limita a prendere atto della decisione, afferma di comprendere le perplessità dei Ministri in quota Lega ma, alla fine della fiera, taglia corto e difende la scelta condivisa dagli altri ministri. C’è poi un altro indizio: Giancarlo Giorgetti, che aveva ventilato le dimissioni, ha sentito al telefono Presidente del Consiglio ma in CdM non si fa vedere.

Ma c’è di più: Salvini lascia intendere che darà battaglia anche sulla riforma del catasto con il Partito democratico che inizia a dubitare della volontà di Salvini di restare in maggioranza. Il segretario del Pd Enrico Letta fissa per le prossime ore una riunione con i big del Nazareno, nella quale sarà invocata la linea del chiarimento definitivo, “Salvini dica se è dentro o fuori dal governo”.

Grillo e il post mistico

Maretta – per usare un eufemismo – in casa Cinquestelle con Beppe Grillo costretto a intervenire con un post mistico dal titolo “Cupio dissolvi” nel quale prende posizione nella battaglia interna al Movimento, vestendo addirittura i panni di Gesù, per richiamare i figli – un po’ indisciplinati, forse pure viziati – ai valori trasmessi. “Se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”.