Dopo Santanchè, nel mirino un’altra ministra di Meloni

Fonte: ANSA Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali

C’è chi, in maniera assai maliziosa, l’ha già rinominato il “Calderone di famiglia“. Il gioco di parole, non c’è dubbio, rende bene l’idea sulla situazione parecchio inusuale che si sta venendo a creare e che vede protagonista la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del governo guidato da Giorgia Meloni. Stiamo parlando di Marina Elvira Calderone, la donna che la premier ha voluto al dicastero per occuparsi di uno degli ambiti più delicati da gestire in questa fase storica, ossia quello relativo alle politiche dell’occupazione .

La sua poltrona è tra le più attenzionate dell’intero esecutivo e la prova materiale la si è avuta in occasione dello scorso 1° maggio, quando la leader di Fratelli d’Italia ha voluto organizzare un Consiglio dei ministri in un giorno di festa per approvare la prima bozza del provvedimento denominato appunto decreto Lavoro . In quell’occasione le tensioni con i sindacati sono giunte alle stelle (senza poi placarsi, ancora oggi), ma nelle ultime ore anche questa cruciale partita della maggioranza sta finendo in secondo piano per lasciare spazio ad un fatto che rischia di creare un serio imbarazzo dalle parti di Palazzo Chigi.

Perché la ministra del Lavoro rischia di creare l’ennesima grana a Giorgia Meloni e a tutto il governo

Tutto nasce da un festival che il signor Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, ha voluto organizzare nella città di Bologna proprio in questi giorni, ossia nel periodo compreso tra giovedì 29 giugno e sabato 1° luglio. Di per sé, dando una prima occhiata, apparentemente non ci sarebbe nulla di scandaloso: uno dei classici convegni spalmati su 3 giorni e organizzato da un’associazione di categoria per i propri iscritti, con tanto di ospiti istituzionali per dare lustro all’occasione. Ma è proprio su quest’ultimo punto che qualcuno ha cominciato ad alzare la mano, facendo notare come ci fosse qualcosa di strano.

Nonostante i fittissimi lavori parlamentari in corso e le molte sfide aperte nelle aule parlamentari (dalla ratifica della riforma del Mes alla composizione delle commissioni bicamerali tra Camera e Senato, fino alla richiesta di chiarimenti avanzata dalle opposizioni nei confronti di Daniela Santanchè), pare comunque che la ministra Marina Elvira Calderone abbia trovato il tempo di presenziare alla prima giornata della kermesse nel capoluogo emiliano. Anche in questo caso nulla da segnalare, visto che sempre di lavoro si parla.

Le contraddizioni della ministra Calderone e i suoi legami con Rosario De Luca: cosa sta succedendo nel governo

Eppure, pare che le cose non stiano proprio in questo modo. La vicenda ha iniziato ad assumere dei contorni strani quando è stato fatto notare (in primis da parte del quotidiano Domani tramite un articolo firmato da Daniela Preziosi) che i rapporti tra Rosario De Luca e la ministra Marina Elvira Calderone non si limitino solamente all’ambito professionale, visto che i due sono niente meno che marito e moglie.

Di conseguenza, pare difficile immaginare che la titolare del dicastero possa aver scelto di aprire la manifestazione di Bologna solo per un dovere istituzionale. In molti sostengono come sotto ci sia dell’altro, quantomeno a livello di enfasi mediatica dell’evento. Anche perché la stessa Giorgia Meloni (che da ieri – e fino al primo pomeriggio di oggi – si trovava a Bruxelles per i lavori di un importante quanto impegnativo Consiglio europeo) risulta tra i relatori dell’assemblea sul lavoro: secondo quanto riportato nell’ultima bozza del programma circolata in queste ore, la premier sarebbe attesa nel capoluogo emiliano per sabato mattina, quando dovrebbe chiudere i lavori con un discorso dalla durata non specificata.

Il governo in massa al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro: perché l’evento di Bologna è così importante

Come spesso capita, dalle insinuazioni sollevate dagli oppositori politici si è ben presto arrivati ad un brusio di fondo che ha coinvolto anche le persone più vicine alla ministra Calderone. Infatti, anche tra i suoi più stretti collaboratori, c’è chi sostiene che l’evento sia stato organizzato con troppa spregiudicatezza da parte di De Luca, che non si sarebbe accontentato di radunare solamente la moglie e la sua presidente.

Il parterre di ospiti è infatti nutrito di alte cariche dello Stato, a partire da Matteo Salvini (vicepremier e ministero dei Trasporti), passando per Raffaele Fitto (titolare degli Affari europei) e Gennaro Sangiuliano (alla Cultura), arrivando fino a Francesco Lollobrigida (ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare), Paolo Zangrillo (alla Pubblica amministrazione) e Anna Maria Bernini (titolare del dicastero dell’Università).

Tutte le contraddizioni della ministra Marina Calderone: dalla kermesse con il marito alla nomina del portavoce al dicastero

Ma c’è di più. Come ricordato in un recente approfondimento pubblicato dal sito online La Notizia, il presunto conflitto di interessi tra il ministero e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro sarebbe del tutto evidente anche per un altro aspetto, sollevato dalla stampa fin dalla nascita del governo di centrodestra. Tra gli incarichi conferiti da Calderone ai componenti del suo staff, quello di portavoce sarebbe infatti stato assegnato ad un fedelissimo come Ignazio Marino, che ha lavorato per anni con lei prima dell’esperienza politica e che oggi – per colpa del caso, oppure no – risulta essere il responsabile dell’ufficio stampa proprio del convegno di scena a Bologna.

Sia chiaro che, a livello giuridico, nulla di quanto scritto possiede alcuna rilevanza penale: si tratta pur sempre di atti pubblici e accessibili a tutti, con tanto di documentazione, sia nel caso della partecipazione della ministra alla kermesse, sia nel caso della nomina del collaboratore. Eppure, che vi sia una questione di opportunità in tutto questo (sia dal punto di vista etico che dell’immagine), pare essere fuori discussione.