Salvini fa i cappelletti “patrimonio italiano”, ma il particolare nel video non sfugge

Matteo Salvini alle prese questa volta con i cappelletti. Il leader della Lega si è fatto immortalare in un video postato come sempre sui social mentre tenta di fare i cappelletti in un pastificio di Reggio Emilia.

Attorno a lui la titolare e i dipendenti che applaudono, ridono e riprendono con lo smartphone. “Se fossi il solito politico direi ‘li ho fatti io…’ falso! Però taglio!”. E ancora: “Spero di non fare danni”. Ma la signora lo rassicura: “Perfetto, bravissimo”. Tra angoli, triangoli e ripieni, Salvini improvvisa anche una piroetta su se stesso quando si tratta di girare il cappelletto. “Alla fine ha fatto il tortellino, ma a Reggio si fa il cappelletto!” scherzano tutti insieme.

“Patrimonio italiano”

“Preparare i cappelletti: l’impegno c’è, il risultato un po’ meno. Lunga vita alla cucina emiliano-romagnola, patrimonio italiano!” scrive sui social. Non è sfuggito però un dettaglio, che sembrerebbe non essere casuale: sullo sfondo si distinguono alcuni dipendenti di origine straniera, nello specifico due di origine africana e uno asiatica. Un inno alla cucina italiana, emiliana in questo caso, a un’eccellenza italiana famosa nel mondo. Ma con qualche “contaminazione”.

Il cibo è politica

L’uso che il capo della Lega fa del cibo è cosa nota. In Italia, il cibo è un fatto decisamente politico. E il sovranismo si nutre di una profonda empatia, che passa anche dalla pancia. Famose le sue mangiate di pasta al ragù e di dolci tipici, e l’attacco alla Nutella “perché ha le nocciole turche”.

E dunque, Salvini sembra puntare come sempre sulla difesa dell’italianità di questo prodotto, che però, proprio come gli italiani, cambia. Perché le mani in pasta – è proprio il caso di dirlo – le mettono ormai anche i “nuovi” italiani. Il cibo specchio dei tempi.

Il mercato della pasta nel mondo

Tra i più grandi consumatori di pasta troviamo la Tunisia (16 kg pro capite), il Venezuela (12 kg) e la Grecia (11,2 kg). Seguono Svizzera (9,2), USA e Argentina (8,8 kg), Iran e Cile (8,5 kg), Francia e Germania (8kg).

La pasta domina il mercato delle esportazioni italiane: venduta in oltre 200 Paesi in tutto il mondo, 1 piatto su 4 parla italiano; 1 miliardo i piatti di pasta serviti solo in Europa. Crescono a doppia cifra i dati export della pasta negli Usa, primo sbocco extraeuropeo, seguiti dal Giappone.

Aumentano a ritmi interessanti anche le esportazioni in Cina, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica ed Europa dell’est, e si distinguono come mercati strategici più dinamici il Venezuela, la Libia, l’Etiopia e l’Angola.

Nel Belpaese, dicono i numeri, mangiamo la pasta in media 5 volte la settimana. Ci confermiamo i primi consumatori al mondo con una media di 23,5kg a testa ogni anno.