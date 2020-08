Riapertura scuole, elezioni e sondaggi: il futuro del Governo è un’incognita

Quando manca meno di un mese alla riapertura delle scuole , tante ancora le incognite e i nodi da sciogliere. Dai banchi monoposto che saranno consegnati in momenti diversi (alcuni a partire da settembre, altri entro ottobre). alla difficile attuazione del protocollo di sicurezza (più facile a dirsi che a farsi) in caso di positività degli studenti, ipotesi altamente probabile se non certa, passando per le perplessità dei docenti che non si sentono messi nelle condizioni di operare in sicurezza.

La prima “bomba” pronta a esplodere sulla strada del Governo si chiama scuola. L’esecutivo, Ministro Azzolina in testa, tira dritta e conferma che il 14 settembre si riparte in presenza ma intanto la curva dei contagi continua a salire, insieme alla preoccupazione di quanti ritengono che la scelta di Conte & Company più che un rischio calcolato è in realtà un azzardo.

L’esempio di altri Paesi che hanno riaperto le scuole prima di noi non sono di certo confortanti e anzi dimostrano come inserire nella “catena di trasmissione” migliaia di studenti che potrebbero far da tramite alla circolazione incontrollata del virus – per giunta alle porte della stagione autunnale quando tornerà l’influenza – è un lusso che non possiamo permetterci, soprattutto perchè bisogna evitare a tutti i costi un nuovo lockdown, scenario che taglierebbe definitivamente le gambe ad una economia già debolissima come la nostra.

Neanche il tempo di riaprire le scuole, che per il Governo sarà tempo di un altro test di fuoco, quello con le elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre. Secondo alcuni sondaggi, il centrodestra che si presenta ovunque unito, sarebbe davanti in diverse Regioni, con Pd e Cinquestelle in affanno, preoccupati dall’eventualità di una debacle che – nonostante le smentite di facciata – potrebbe avere serie ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo.