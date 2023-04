Renzi-Calenda, volano gli stracci. La gestione dei soldi sotterra il Terzo Polo

Fonte: ANSA Il Terzo Polo di Renzi e Calenda

Un matrimonio d’interesse che rischia di arenarsi fra le ultime Politiche e le prossime elezioni Europee: sembra questo il destino dell’alleanza Renzi-Calenda, che doveva procedere verso il partito unico centrista che fonda in un effettivo Terzo Polo Azione e Italia Viva e che procede invece verso un divorzio astioso, in cui volano accuse reciproche e rimpalli di responsabilità alimentati anche dai deludenti risultati delle ultime consultazioni locali. In cui è risultato evidente che la sbandierata voglia di centro, al momento, non è tale fra l’elettorato italiano.

La vicenda

Il matrimonio fra i due – come accennato – è sempre stato d’interesse più che prettamente politico. Basta tornare alla bozza di contratto che Calenda aveva sottoposto a Renzi tre settimane fa, senza incassarne l’avallo ufficiale. Un documento che prevede lo “scioglimento dei partiti esistenti” e l’iscrizione “del nuovo soggetto al registro dei partiti in tempo per essere ammesso al 2/1000”. Dunque, questione di soldi. L’accordo è lontano. Anche sul piano personale, laddove Calenda si sarebbe infuriato per l’ipotesi di una candidatura di italia Viva per la guida del Terzo Polo (Marattin) mentre Renzi non avrebbe intenzione di sciogliere la sua creatura. “Io avevo proposto lo scioglimento di Azione e Iv – ha detto in proposito Calenda -. Renzi però vuole mantenere Italia viva e non si può fare”. Dunque o l’alleanza si fa “sul serio, o non si fa”.

Calenda va avanti

“Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Così su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.

“Renzi si rifiuta di prendere l’impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico”, ha detto Calenda in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “Io ho l’impressione che lui voglia bloccare tutto fino alle Europee ritardando ogni decisione e poi si vedrà in attesa della prossima mossa del cavallo. A differenza di Renzi su questo partito lavoriamo tutti 25 ore al giorno insieme a Elena Bonetti, con cui ho un ottimo rapporto. Ma il nostro progetto non può dipendere da una persona che per il 90% del suo tempo fa altro e che ogni tanto torna e dice “no, non facciamo così, facciamo colà” e smonta tutto il lavoro fatto”, ha spiegato il leader di Azione.

“In ogni caso Azione andrà avanti a costruire la casa dei riformisti, dei liberaldemocratici e dei popolari con chi vorrà lavorare seriamente a questo progetto. Ripeto, seriamente”, ha quindi chiarito Calenda.

La risposta dei renziani

E’ divorzio tra Iv e Calenda? “Così pare anche se per tutti noi è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si capacita del perché Calenda abbia cambiato idea, all’improvviso. Le garantisco che ieri mattina anche i colleghi di Azione erano stupiti. Spero che la saggezza prevalga: il progetto del Terzo polo serve al Paese. Chi lo farà saltare si prende una bella responsabilità”, ha detto dal canto Maria Elena Boschi sempre al ‘Corriere della sera’.

“Per noi non cambia nulla. Le regole le ha dettate Calenda, a noi va bene giocare con quelle. Purché sia un gioco libero e democratico. Noi siamo pronti a partire”, ha spiegato l’esponente di Iv aggiungendo: “Renzi stavolta non c’entra niente. Si è messo da parte con umiltà, caratteristica che pure non è la più renziana. Ma oltre che fargli fare un passo indietro cosa puoi chiedere a Renzi? Calenda deve mettersi d’accordo su che cosa vuole: se è il congresso democratico, lo avrà. Se vuole una federazione, l’avrà. Se vuole far saltare tutto, nessuno potrà fermarlo. Ma agli occhi degli elettori il responsabile sarà soltanto lui”.