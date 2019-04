Rai, Fazio fuori dal palinsesto di Rai 1

editato in: da

Mentre è scoppiato il caos per la notizia della prossima chiusura di Rai Movie e Rai Premium, nella tv di Stato tiene banco anche l’indiscrezione, riportata da Dagospia, secondo cui ‘Che tempo che fa’, la trasmissione ideata e condotta da Fabio Fazio, potrebbe uscire dai palinsesti di Rai 1.

Secondo l’indiscrezione, ‘Che tempo che fa’ non sarebbe prevista nei palinsesti della rete ammiraglia per il prossimo autunno, presumibilmente su pressione del governo gialloverde e in particolare di Matteo Salvini.

Al momento non è nota la destinazione del programma di Fazio, che potrebbe tornare alla dimensione originale su Rai 3.