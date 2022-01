Quirinale, si vota. Schede bianche e trattative, cosa sta accadendo

Parte oggi il primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica . Il canovaccio è ormai noto: se Draghi sale al Colle serve un esecutivo 'politico', anche se presumibilmente con la stessa architettura attuale. Se Draghi resta a palazzo Chigi, un politico di garanzia va invece insediato al Colle. Di garanzia per tutti, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni.

Si parte con le schede bianche

In assenza d veri candidti "di bandiera" per i primi scrutini, sarà probabilmente un diluvio di schede bianche a caratterizzare la prima chiama odierna. Perchè se l'ipotesi Draghi al Colle resta in piedi nonostante il sostanziale veto di Berlusconi dopo l'uscita di scena dello stesso, va trovata parallelamente una non facile intesa politica sulla composizione del nuovo governo. E in questo senso non è facile rssicurare tutgte le forze in campo. Paradossalmente, potrebbe essere più facile trovare convergenze sul capo dello Stato, anche perchè la scomposizione progressiva dei sue schieramentei, centrodestra e centrosinistra, è evidente.

Mattarella è ancora in campo

Nonostante la palese volontà, comunicata a più riprese, di chiudere con il prsente settennato, Sergio Mattarella non può ancora 'fare gli scatoloni' per traslocare dal Quirinale. Perchè l'ipotesi di Draghi saldo a palazzo Chigi potrebbe portare i partiti dell'attuale maggioranza a chiedere il 'sacrificio' al presidente uscente, il tutto nell'ottica di mantenere una totale stabilità con lo schema attuale che ha permesso all'Italia di godere della fiducia delle istituzioni politiche ed economiche internazionali.

Le due alternative

Mattarella potrebbe pensare a prolungare il proprio mandato solo se fosse votato dopo la terza chiama dal 70% dell'emicliclo. Circostanza possibile se le trtattative sotterranee fra i due schieramente non portassero a risultati concreti. L'alternativa più quotata, sempre per il 'sentiment' internazionale nei nostri confronti, è quella di Giuliano Amato, mentre Pierferdinando Casini pare non incontri il favore di Salvini ma potrebbe comunque farcela se fosse sostenuto da quello che viene definito 'il patto fra i due Matteo', ossia Renzi e Salvini (il Pd non sarebbe contrario e Berlusconi preferirebbe una scelta di questo tipo rispetto ad una seconda linea di Forza Italia come Casellati o Moratti). Tra la quarta e la settima votazione, tutto sarà più chiaro.