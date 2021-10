Quirinale, non solo Draghi : il toto nomi per il post Mattarella

Fantacolle al via, non solo Draghi

Il nome che circola con più insistenza ormai da tempo è quello del Presidente del Consiglio Mario Draghi che sarebbe tentato – non poco – di lasciare Palazzo Chigi per prendere la strada del Colle. A lanciare la “bomba” qualche giorno fa Dagospia che ha ricostruito uno scenario stando al quale il Premier sarebbe stufo di essere tirato dalla giacchetta oltre che infastidito dai ritardi sulla tabella di marcia in ottica PNRR che di certo non gli fanno buona pubblicità a Bruxelles, dove la sua credibilità è da sempre la carta in più.

Qualche indizio, dunque, c’è e in queste ore se n’è aggiunto un altro: secondo quanto riporta La Stampa si profilerebbe – in accordo con la strategia targata Cinquestelle – un possibile giro di poltrone con Draghi, appunto, al Quirinale e Franco – oggi Ministro dell’Economia – nei panni di nuovo Premier. Al momento, sia chiaro, siamo ancora nel campo delle ipotesi, quel che invece è certo è che sono iniziate le grandi manovre.

Quello di Draghi, dunque, è il nome più quotato ma è anche la soluzione che, di fatto, aprirerebbe allo scenario di elezioni anticipate. Resta poi da capire se davvero l’idea stuzzica davvero – al netto delle indiscrezioni giornalistiche – il Presidente del Consiglio che finora è stato tirato sì al centro dai media ma non ha mai proferito parola sull’argomento.

Va da sè che la partita è – neanche a dirlo – di quelle delicatissime e complesse tanto che il suo nome non è certo l’unico Tanti i papabili: salgono, ad esempio, le quotazioni di Paolo Gentiloni, attuale commissario UE all’economia.

Spunta anche il nome di Pierferdinando Casini.