Quale tariffa luce e gas conviene nel 2021: come scegliere

Il costo delle bollette di luce e gas nel mercato tutelato ha subito una serie di aumenti nel corso degli ultimi mesi. Considerato che dal 1° gennaio 2’023 sarà comunque obbligatorio il passaggio al mercato libero, si potrebbe prendere in considerazione (fin da subito) l’idea di avere un nuovo fornitore.

Come si fa a trovare la migliore tariffa luce e gas disponibile negli ultimi mesi del 2021? Di seguito saranno presentati alcuni consigli molto utili nella scelta e alcune delle proposte più interessanti del momento.

Tariffa luce e gas del mercato libero: una scelta consapevole

Se da un lato è semplice capire quanto possa essere conveniente una data offerta luce e gas del mercato libero se confrontata con una del mercato tutelato, dall’altro non sempre è facile riuscire a confrontare le varie tariffe luce e gas attualmente disponibili in commercio.

Un ottimo modo per riuscire a trovare la promozione più conveniente è il meccanismo della comparazione online. Basterà dunque utilizzare un comparatore di offerte luce e gas (come quello messo a disposizione da SOStariffe.it) per selezionare la tariffa più adatta ai propri bisogni di consumo.

Nello specifico, si potranno indicare alcuni parametri, quali la grandezza della propria abitazione, il numero di componenti del nucleo familiare o gli elettrodomestici che si utilizzano maggiormente al fine di capire come risparmiare di più.

Un modo davvero efficace per ottimizzare i risparmi consiste nell’attivazione di una promozione Dual Fuel, ovvero nella scelta dello stesso gestore sia per la fornitura di luce, sia per quella di gas.

In questo modo, si riuscirà a ottenere un risparmio notevole non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo pratico: in genere sarà infatti prevista una bolletta unificata e si potrà anche attivare la domiciliazione bancaria in modo tale da poter pagare le bollette in modo automatico.

Scopri le migliori offerte luce e gas del momento

Grazie alla comparazione online sarà anche possibile conoscere quanto si potrà riuscire a mettere da parte in un anno rispetto ai prezzi del mercato tutelato. Tra le migliori proposte che si possono attivare in questi ultimi mesi del 2021, ci sono quelle dei seguenti operatori:

Pulsee;

E.ON;

Eni Gas e Luce;

Sorgenia;

Vivi Energia.

Analizziamo in breve quelli che sono i punti di forza di ogni singolo fornitore.

Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Pulsee propone un’offerta di tipo monorario con prezzo bloccato per 12 mesi, la quale potrà essere attivata sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel.

Viene applicato uno sconto del 65% sulla componente luce, che garantisce un risparmio annuale di circa 220 euro rispetto al costo previsto in Maggior Tutela.

E.ON Luce e Gas Insieme

Si tratta di una delle migliori tariffa Dual Fuel disponibili in commercio, con la quale risparmiare più di 150 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

E.ON propone una promozione con prezzo bloccato e tariffa di tipo monorario, la quale prevede:

uno sconto speciale del 10% sulla componente energia;

uno sconto di 18 euro con bolletta smart e addebito diretto;

la possibilità di ottenere sconti ulteriori sull’energia per determinati acquisti effettuati su Amazon.com.

Link di Eni Gas e Luce

La tariffa di Eni gas e luce è di tipo monorario e prevede uno sconto del 10% sul corrispettivo luce per il primo anno di fornitura.

Nel caso in cui si decidesse di attivare la domiciliazione bancaria e la bolletta elettronica, lo sconto sull’energia si alzerebbe al 20%.

Next Energy Luce Dual di Sorgenia

La tariffa proposta da Sorgenia potrà essere attivata soltanto in modalità Dual Fuel. Si tratta di un’offerta di tipo monorario con energia prodotta al 100% da fonti di tipo rinnovabile.

Tra i vantaggi ci sono:

la possibilità di gestione totale dall’area clienti online e dall’applicazione MySorgenia;

un buono Amazon e uno sconto in bolletta fino a 3.000 euro con il programma Porta gli amici in Sorgenia;

la possibilità di risparmiare più di 140 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

ViviWeb Flex LuceGas Monorario

La particolarità di questa promozione consiste nel fatto che segua l’andamento dei prezzi di mercato.

Si tratta di un’esclusiva via web che si consiglia di attivare perché: