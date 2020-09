Presidenziali USA, Trump vs Biden: primo confronto Tv tra scandali e “test antidoping”

editato in: da

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali Usa, in programma il 3 novembre, un appuntamento dal cui esito dipenderanno non solo le sorti degli Stati Uniti ma che influirà anche sui futuri scenari dell’economia mondiale. Che a spuntarla sia Biden o ancora una volta Trump non è, infatti, affatto secondario. Scopriremo se il Tycoon resterà al comando per altri quattro anni o se invece è arrivata l’ora di un cambio di stile e politica con il democratico Joe Biden, pronto a strappargli dalle mani le chiavi della Casa Bianca. Certo è che Trump venderà cara la pelle. Ultimi giorni decisivi: tutto, infatti, può ancora succedere. Del resto, il Presidente Usa non è certo nuove a rimonte dell’ultima ora e anche in questa occasione spera di poter sovvertire i pronostici, con una riconferma che – se prima della pandemia era poco più di una formalità – adesso è fortemente in bilico.

L’ultima rilevazione di poche ore fa, fatta da Washington Post-Abc News segnala stabilmente in vantaggio l’avversario Biden rispetto al presidente in carica,staccato di ben 10 punti 53 a 43 tra gli elettori registrati, coloro, cioè che intendono certamente votare. Forchetta che non cambia nemmeno fra i probabili elettori (i non intenzionati a votare) dove Biden domina 54 a 44. A rendere ancor più complicata la corsa verso la riconferma, proprio in queste ore ci ha pensato una vera e propria notizia bomba riportata nelle scorse ore dal New York Times, destinata a pesare sulla sua campagna elettorale. Nel 2016, quando vinse le elezioni, Donald Trump pagò solo 750 dollari di tasse federali. Idem l’anno successivo. Non solo: per 10 anni dei 15 precedenti a quel momento, il miliardario statunitense non avrebbe versato un solo dollaro al fisco. Lo rivela il celebre quotidiano statunitense pubblicando i dati tributari che emergono dalla Trump Organization. Accusa che il Presidente Usa respinge, bollandola come fake news. Biden attacca Trump – Dopo lo scoop del NYT. ovviamente Biden affonda: “Gli insegnanti hanno pagato 7.239 dollari, i pompieri 5.283, le infermiere 10.216 dollari. Donald Trump ha pagato 750 dollari”: ha scritto iol candidato democratico alla Casa Bianca. Il Superbowl della politica – In questo clima, a dir poco rovente, va in scena il primo confronto tv. Novanta minuti senza interruzioni pubblicitarie. Tanto durerà il primo faccia a faccia fra Donald Trump e Joe Biden in programma oggi martedì 29 settembre alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. A moderare il ‘Superbowl della politica’ americana toccherà aò conduttore di Fox Chris Wallace.