Outsourcing contabile: lo strumento facile per il controllo contabile e fiscale dell’azienda

Le imprese e i professionisti si trovano sempre più spesso spaesati nella giungla degli adempimenti fiscali e delle attività contabili. Tra l’emissione delle fatture, il pagamento dell’IVA, dei contributi e dei fornitori rischiano di rubare tempo prezioso a operazioni di espansione, alla creazione di nuovi prodotti e servizi, alla cura dei rapporti con i clienti. Affidarsi ai commercialisti è la soluzione più adottata, ma bisogna rilevare che queste figure, per mancanza di tempo, di risorse e di tecnologie adeguate, spesso non riescono a rispondere alle esigenze delle realtà di cui si occupano, e si limitano nella maggioranza dei casi alla registrazione ed al controllo delle fatture e alla predisposizione degli F24.

In casi come questi l’azienda emette normalmente le sue fatture su un sistema, il commercialista registra o importa le fatture passive su un altro sistema, il cliente paga fornitori sul proprio internet banking e il commercialista registra la prima nota bancaria e predispone gli F24 sul suo gestionale. Queste attività tradizionalmente non generano mai una situazione condivisa e di sintesi dell’attività ma sono sempre separate e disgiunte tra loro, non permettendo all’imprenditore di avere la propria situazione costantemente sotto controllo.

Questo impedisce da una parte una gestione davvero integrata dell’attività aziendale, e dall’altra un più efficiente controllo sulla gestione stessa. Una soluzione potrebbe essere quella di creare un reparto apposito, ma i costi di gestione rischiano di essere molto elevati e sostenibili solo dalle aziende più grandi. Esiste però una terza via: l’outsourcing contabile.

Le difficoltà dell’amministrazione contabile finanziaria dell’azienda

La contabilità rappresenta dunque una nota dolente per molte realtà, con passaggi e rimbalzi tra studi esterni, Agenzia delle Entrate e ufficio amministrativo interno, che causano ritardi e difficoltà nella corretta tenuta della contabilità. Spesso con effetti particolarmente negativi e pericolosi, viste le tante scadenze che è necessario rispettare per essere in regola con il Fisco.

Costi, operazioni, errori e sanzioni sono inevitabilmente moltiplicati da queste modalità operative, e delegando la gestione delle tasse a professionisti esterni c’è sempre il rischio che il titolare dell’azienda o della partita Iva rimanga all’oscuro sull’andamento della propria attività, senza strumenti di controllo e gestione e con i conti correnti non allineati in tempo reale alle uscite e alle entrate.

Un ufficio amministrativo è invece un’opzione che non tutte le realtà possono permettersi, e c’è sempre il rischio di affidare tutta la propria gestione a una persona che potrebbe non essere sempre aggiornata sulle ultime novità in materia di Fisco.

Che cos’è l’outsourcing contabile e come funziona

Tra le soluzioni possibili, comincia a farsi strada l’outsourcing contabile. Scegliendo questa via, le aziende assumono un servizio esterno per svolgere funzioni come la registrazione delle fatture passive e delle transazioni, la stesura dei bilanci, la gestione degli adempimenti fiscali. Tutto senza avere un dipartimento contabile interno, con grandi vantaggi per i costi, in termini di tempo e di denaro.

Affidarsi a un team esterno digitalizzato significa tra l’altro avere la certezza di fare affidamento su dipendenti esperti e aggiornati in materia, con una piattaforma bidirezionale sempre aggiornata in tempo reale.

Il primo servizio cloud di outsourcing contabile

KeyImpresa Spa ha realizzato KeyContabilità il primo servizio su cloud di outsourcing contabile in Italia. Un servizio in grado di garantire alle aziende il controllo di gestione, contabile, fiscale e finaziario attraverso la condivisione in tempo reale dei dati con il centro servizi in un sistema ottimizzato: tutte le complessità della materia vengono ricondotte al centro servizi mentre l’azienda utilizza App semplici ed intuitive. Le informazioni passano dall’azienda al centro servizi e viceversa, aggiornandosi reciprocamente ed immediatamente.

Con la progressiva automazione delle attività del centro servizi, l’obiettivo è quello di minimizzare e semplificare quelle a carico dell’azienda. L’operatività non è basata, a differenza di quanto avveniva in passato e continua ad avvenire in altre aziende, su software per commercialisti multi-aziendali non collegati al software dell’azienda, ma a un sistema cloud totalmente integrato e multi-mono-aziendale in condivisione dati costante tra l’azienda il centro servizi e se delegato, il commercialista.

L’outsourcing contabile di KeyContabilità fornisce tutti i servizi necessari per il completamento degli adempimenti contabili, fiscali e finanziari di ogni tipologia di azienda, assicurando a tutte le realtà, indipendentemente da dimensioni e fatturato, il massimo controllo di gestione a costi competitivi, senza onerosi investimenti in risorse umane e software interni.

Tutti i vantaggi dell’amministrativo KeyContabilità

Keyimpresa ha pensato a ogni esigenza. Ci sono infatti applicazioni orizzontali che sono il punto di partenza per un prodotto su misura per ogni tipologia di cliente.

Professionisti, lavoratori autonomi e artigiani.

Regimi speciali agricoli.

Società del terzo settore.

Società di persone.

Società di capitali.

Ma quali sono per il cliente i vantaggi di affidarsi a questo innovativo servizio di outsourcing?

Registrazione automatica in contabilità di ogni fattura attiva al momento dell’emissione.

Registrazione automatica in contabilità di ogni fattura passiva condivisa con l’azienda sin dalla sua contabilizzazione

Possibilità di accesso in ogni momento a tutte le fatture emesse, incassate, da incassare, ricevute, pagate e da pagare.

Contabilità costantemente monitorata e aggiornata in tempo reale.

Avanzati modelli di machine learning e algoritmi che permettono di svolgere con facilità e rapidità ogni attività complessa.

Accesso a servizi che, in alternativa, sarebbero relegati solo alle realtà più grandi e facoltose.

Riconciliazione automatica della prima nota bancaria in contabilità ed allineamento in tempo reale dei conti correnti bancari direttamente in-App.

L’imprenditore dovrà solo emettere le fatture e consultare la dashboard, i report e gli elenchi messi a disposizione dal sistema per avere la situazione costantemente aggiornata sulla propria attività. Un sistema semplice ed efficace, a portata di tutte le tasche e di ogni profilo aziendale, dal professionista con partita Iva in regime forfettario all’azienda più grande e strutturata. Keyimpresa ha pensato a tutti, con una soluzione perfetta per ogni realtà, a prescindere dalle sue dimensioni.

Tutto questo senza dimenticare i commercialisti, che hanno gestito e gestiscono tutt’ora con i loro sistemi la contabilità delle aziende, offrendo loro un servizio esclusivo con cui proporre ai clienti il servizio innovativo in tempo reale, senza perderne il controllo, migliorando la qualità del servizio e sfruttando un’opportunità di trasformare pian piano i costi fissi dello studio in costi variabili, sino ad azzerarli.

Si tratta quindi di un sistema innovativo, tecnologicamente avanzato in grado di semplificare e completare l’attività di ogni azienda digitalizzandola ed accompagnandola nella sua crescita, anche insieme al suo commercialista se disponibile ad aggiornarsi tecnologicamente.