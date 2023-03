Le offerte Amazon di primavera stanno per finire: ecco gli ultimi sconti

Fonte: 123RF Foto di archivio di una donna che scrive commenti su Amazon.

Terminano alla mezzanotte del 29 marzo le Offerte di primavera Amazon, con migliaia di prodotti scontati in tutte le categorie fino a oltre il 40%. Amazon, che ha già comunicato che le offerte torneranno il prossimo anno, ha come sempre regalato incredibili occasione per fare acquisiti.

Le migliori offerte Amazon di primavera sulla tecnologia

Le migliori offerte Amazon di primavera sulla cura personale

Le migliori offerte Amazon di primavera sulla casa

Amazon Fresh: (Milano, Roma, Torino e Bologna)

– U2 Supermercato su Amazon.it (Milano, Torino, Bergamo, Busto Arsizio e zone limitrofe)

– Pam Panorama su Amazon.it (Torino, Roma).

Le migliori offerte Amazon di primavera sul tempo libero

Qui abbiamo riassunto le migliori occasioni in programma.

Amazon Warehouse

E se cerchi oggetti usati, c’è Amazon Warehouse, che propone grandi offerte su prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta, e che ora propone anche uno speciale sconto del 10% al momento del pagamento nel tuo carrello. Mantenendo tutti i vantaggi Amazon su spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso, offre sconti davvero notevoli sui prodotti più richiesti, come smartphone, laptop, tablet, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, e migliaia di altri prodotti.

Ogni prodotto usato venduto viene prima testato rigorosamente e vengono fornite descrizioni dettagliate sulle sue condizioni, al fine di agevolare la decisione sull’acquisto.

Perché conviene iscriversi ad Amazon Prime

Ricordiamo che per tutti i clienti Amazon Prime le occasioni sono ancora più ghiotte. Con Amazon Prime tutti gli iscritti hanno accesso a offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità per soli € 4,99 al mese o € 49,90 all’anno.

In Italia questo servizio include spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti – anche sul servizio spesa – accesso allo streaming di serie famosissime come “Gli Anelli del Potere” e la visione di eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video, l’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music, giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading, l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos e le imperdibili offerte di Prime Day.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete fare prova completamente gratuita da 30 giorni cliccando su www.amazon.it/prime.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi gratuitamente a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia. Se volete ricevere gli sconti più interessanti su prodotti casa, iscrivetevi a questo canale Telegram.