Nomine UE, Letta duro: “Finiremo per rimpiangere Juncker e Moscovici”

editato in: da

Fra le tante reazioni seguite alle nomine Ue, risalta quella dell’ex premier italiano Enrico Letta, conosciuto ed apprezzato negli ambienti europei ed oggi, almeno temporaneamente, impegnato come docente e non come politico. In una lunga intervista a La Stampa, Letta ha sottolineato come le minacce ed il muro contro muro dell’Italia rispetto all’Ue abbia portato ad una situazione per cui, letteralmente, “rischiamo di rimpiangere Juncker e Moscovici contro i quali abbiamo fatto la guerra fino ad ora”. Vediamone i passi principali.

La previsione

“Temo che il governo italiano sarà costretto a rimpiangere Juncker e Moscovici. Li hanno disprezzati e insultati, ma la Commissione europea ha dimostrato intelligenza e generosità, anche nell’ultima occasione. Certo molto dipenderà dal profilo del prossimo Commissario agli Affari monetari, ma mi sento di poter dire: speriamo di non dover rimpiangere la precedente Commissione”.

I vincitori

“Intanto francesi e tedeschi. Mentre prima preferivano restare in sala regia, stavolta per esprimersi e per imprimere un principio d’ordine, hanno dovuto mettersi in campo in ‘prima persona’. Complessivamente un’operazione con luci ed ombre. I vincitori sono comunque quattro. Macron e Merkel, e si capisce perché. Poi Sanchez, che era alla sua prima esperienza e che cresce come leader dei socialisti europei, perché è riuscito ad imporre un’ accoppiata non banale: Alto commissario per la politica estera e presidenza del Parlamento europeo per David Sassoli. E infine Mario Draghi. Sino all’ultimo, l’ipotesi più concreta era quella che alla Bce andasse Weidmann, il ‘falco’ tedesco, in qualche modo l’anti-Draghi. Ma così non è stato: Lagarde si muoverà in continuità con Draghi”.

Gli sconfitti

“In questa occasione si è manifestata una profonda discrasia: Salvini ha acquisito una leadership nel dibattito pubblico e sull’ arena politica europea, ma non stando seduto al tavolo che conta, quello dei primi ministri e contando nulla nell’ Europarlamento, ne è uscito male: politicamente con le ossa rotte. Il socialista Timmermans, per le sue notissime posizioni sul tema del rigore e degli immigrati, sarebbe stato un amico dell’Italia. Ma alla fine il nostro governo è stato protagonista di un suicidio politico. Non solo non sono riusciti ad incarnare un’alternativa concreta, ma in queste ore non riescono neppure a mettere in campo una contro-narrazione. Anche perché nello stesso giorno sono cadute in contemporanea due leggende. La prima: il governo giallo-verde ci aveva detto che avrebbe spazzato via l’Europa comunitaria, ma i fatti dicono semmai che a restare a mani vuote sono loro. E soprattutto l’Italia ha fatto la più classica delle manovre correttive, ma i due vicepresidenti non si sono neppure fatti vedere in Consiglio dei ministri. Sia chiaro: è bene che la procedura di infrazione non sia stata comminata, ma questa vicenda segna una svolta. Il primo tempo del governo è finito”.

Donne ai vertici

“Anzitutto sono due personalità forti e sono due donne, un segnale importante per l’opinione pubblica europea. Borrell, spagnolo di Barcellona, è da sempre un gran fan del Mediterraneo e questo è un buon segnale per noi. Ma il governo italiano deve preoccuparsi anzitutto di sé stesso: in tutta questa vicenda, il gruppo di Visegrad ha giocato un ruolo importante, l’ Ungheria di Orban ha finito per pesare più dell’Italia”.