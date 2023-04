Nomine: Meloni pigliatutto, Lega furiosa: “Giorgia la pagherà”

Fonte: ANSA La premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini

Sale la tensione nel Governo sulla delicata partita delle nomine delle grandi partecipate. Il dossier – è di facile intuizione – è decisamente spinoso e si lavora a trovare la giusta sintesi, missione per ora fallita visto che dal Cdm di ieri non è arrivata l’attesa fumata bianca. Potrebbe arrivare ad horas oppure slittare alla prossima settimana visto che, tra l’altro, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è volato a Washington, per le riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale.

Risiko nomine, Meloni pigliatutto

Nelle scorse ore, Salvini predicava ottimismo ma nei fatti sembra che almeno fino ad ora le cose siano andate diversamente: “I giornali vendono sempre di meno perché raccontano cose spesso fantasiose.ho sentito più volte Giorgia, ieri l’altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei ministri alle 15 e la chiuderemo in totale serenità”. Ma il suo capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, osserva in radio che “sarebbe bizzarro che fosse un solo partito ad indicare i nomi a discapito degli altri”. Insomma, al netto delle dichiarazioni, la partita resta aperta.

La Premier Meloni, nel frattempo, sembra aver messo in cassaforte la scelta degli amministratori delegati delle “big 5″, le partecipate pubbliche di maggior rilievo con i vertici in scadenza, appunto, nelle prossime settimane.

Furia Lega

Lo schema per gli amministratori portato all’attenzione degli alleati prevederebbe una donna ai vertici di una delle 5: si dovrebbe trattare di Giuseppina di Foggia, attuale vicepresidente di Nokia, che dovrebbe sbarcare a Terna, mentre l’attuale ad Stefano Donnarumma dovrebbe traslocare – superate le iniziali resistenze soprattutto da parte della Lega – all’Enel. Saldissimo alla guida dell’Eni Claudio Descalzi, così come dovrebbe restare al suo posto l’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante.

La “sorpresa” potrebbe essere l’ex ministro Roberto Cingolani che la presidente del Consiglio vuole promuovere ad amministratore delegato di Leonardo. Crosetto avrebbe preferito Lorenzo Mariani, ad di Mbda che, nel borsino delle nomine sembra non trovare al momento nuova collocazione.

Più difficile il puzzle sulle presidenze: si cerca – senza averlo trovato fino ad oggi – una sorta di riequilibrio tra le forze della maggioranza, in uno schema che vedrebbe due caselle a Fdi, due alla Lega e una a Forza Italia, in base al peso dei partiti ma anche delle società. Gli azzurri sarebbero stati accontentati con il posizionamento di Paolo Scaroni alla presidenza dell’Enel. Il carroccio punta tutto su Eni, dove è praticamente certa la riconferma di Claudio Descalzi, apprezzato per impegno e risultati, anche nell’ottica di quel Piano Mattei per l’Africa.

Un leghista, alla Camera, si lascia sfuggire uno sfogo raccolto dal quotidiano Il Foglio: “Meloni la pagherà, eccome se la pagherà”.

Risiko presidenze A Leonardo lascerebbe la presidenza Luciano Carta, e al suo posto sarebbe pronto il generale Giuseppe Zafarana, attuale comandante della Guardia di Finanza in scadenza a maggio che verrebbe a sua volta sostituito dall’attuale comandante in seconda, il generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, che godrebbe della stima anche del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.

Il confronto prosegue serrato, si punta all’intesa complessiva entro, domani giovedì, quando cioè andrà depositata la lista di Poste.