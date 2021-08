Nodo scuola, trasporti, rischio cambio colori: le incognite d’autunno

editato in: da

A poco più di due settimane dalla ripartenza della scuola – che nelle intenzioni di tutti sarà in presenza – sono ancora tanti (troppi) i nodi da sciogliere.

Bianchi: sospesi operatori senza Green Pass

“Sul fronte scolastico per quanto riguarda il personale, insegnanti e operatori “abbiamo un set di regole chiare, che abbiamo ovviamente dato seguendo le indicazioni del Cts; indicazioni che dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola, saranno presenti all’inizio della scuola a settembre, invece coloro che non hanno un Green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi”. Lo ha ribadito, a margine di un convegno al Meeting di Cl, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi che ha parlato di “un set chiaro, preciso, un sistema che è facilmente controllabile”.

Ma il Green Pass, obbligatorio per insegnanti e personale ATA (oltre che per gli studenti universitari), non convince e prosegue l’agitazione. Viaggia a suon di numeri record la petizione lanciata dal Sindacato della scuola Anief che ne chiede l’abolizione. E fioccano anche i ricorsi.

Nodo trasporti

Legato a doppio filo al tema della ripresa della scuola c’è anche il dossier trasporti: fissato il limite della capienza all’80%. Bene: ma chi controlla?

Come saranno i prossimi mesi?

C’è poi da fare i conti con l'”effetto vacanze” e gli atteggiamenti poco responsabili di molti che rischiano seriamente di far impennare di nuovo la curva, già rinvigorita dalla variante Delta. E se finora l’Italia l’ha scampata, restando in zona bianca, con Sicilia e Sardegna salve per un soffio, da qui a poco lo scenario potrebbe cambiare da qui a poco. Secondo molti, è tutt’altro che improbabile che, archiviate le vacanze, ci toccherà fare i conti ancora una volta con cambi di colori e relative restrizioni, con più di una regione dello Stivale che potrebbe salutare il bianco per tornare in giallo.