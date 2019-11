Monti seppellisce l’Ue: “Se va avanti così non sopravvive...

editato in: da

“Io non sono affatto sicuro che l’Unione Europea sopravviva. Anzi, se va avanti così, non sopravvive. Perché l’Unione europea ha tirato un grande sospiro con i risultati delle elezioni di maggio. L’ha scampata bella ma non ha minimamente preso le misure sulle sfide da cui è circondata, ovunque il guardo io giro”.

Parole e musica di uno dei più convinti europeisti sulla scena politica ed economica, ossia Mario Monti, durante la presentazione del nuovo libro di Antonio Politi, vicedirettore del Corsera.

Almeno una volta si poteva stare tranquilli sul versante Ovest – prosegue Monti -, dove c’era la Gran Bretagna che faceva parte di noi e gli Stati Uniti che ci avevano creato e sostenuto. Oggi no, abbiamo un avversario, certamente a Washington se non a Londra”.

Le dichiarazioni di Monti sono state riprese dalla trasmissione tv “Stasera Italia” su Rete4.