Il mito di Berlusconi: le serie tv e i film ispirati a lui

Fonte: IPA Elio De Capitani interpreta Silvio Berlusconi ne "Il Caimano", film ispirato al Cav.

Si è parlato a lungo di ventennio berlusconiano, a cavallo tra l’inizio degli anni ’90, quando l’imprenditore si preparava alla “discesa in campo” che ha cambiato la Storia del nostro Paese, e l’anno della caduta dell’ultimo Governo presieduto dal Cav, il 2011. In realtà Silvio Berlusconi, prima con l’impero mediatico e poi con le cariche politiche e istituzionali, ha avuto un ruolo da protagonista in oltre mezzo secolo.

Non è stato tanto l’uomo, l’imprenditore o il politico a entrare con garbata prepotenza nelle case degli italiani, quanto il mito narrato da lui stesso e dal suo cerchio magico. Gli elementi per una favola avvincente e vietata ai minori c’erano tutti: i giochi di poltrone, le lotte intestine, un difficile rapporto con il potere giudiziario, un presunto harem, ville da sogno e una vita vissuta tra gli eccessi – a onor del vero solo suggeriti dal diretto interessato, e confermati in parte solo dalle carte dei processi.

Silvio Berlusconi come “musa” dei film

Ma chi era davvero l’ex presidente del Consiglio? Nonostante i saggi, le ricostruzioni e i documentari su Silvio Berlusconi e sulla sua vera storia, rimangono ancora molte ombre nella sua biografia. Ed è proprio nell’oscurità che ha iniziato a proliferare la morbosa curiosità per i retroscena sulla vita della persona più potente d’Italia. Alimentata senza dubbio da suggestioni e mezze verità che la stampa non ha certo lesinato.

Il racconto è diventato più vero del reale, la maschera si è trasfigurata, il personaggio ha preso il posto dell’essere umano. E a un certo punto la leggenda di Berlusconi ha iniziato a ispirare opere di fantasia che, nell’intento di ripercorrerne più o meno fedelmente la biografia, ne hanno invece alimentato il mito.

Sono stati tanti gli autori che al cinema e sul piccolo schermo hanno immaginato la vita del “drago”, come lo definì l’ex moglie Veronica Lario, descrivendo il signore delle notti di Arcore e di quello che è entrato nell’immaginario degli italiani come il bunga bunga. Silvio Berlusconi è stato al contempo musa e soggetto di film e serie tv. Ecco i tre migliori da recuperare gratuitamente online.

Loro (2018), di Paolo Sorrentino

Toni Servillo interpreta un grottesco Silvio Berlusconi in un film d’autore che si pone come obiettivo il racconto del tramonto dell’ex presidente del Consiglio. La narrazione di Paolo Sorrentino danza tra impietoso realismo e allucinogeno surrealismo, restituendo un ritratto duro e umano dell’uomo, spogliato del potere e abbandonato alla propria solitudine.

Il Caimano (2006), di Nanni Moretti

Prima di Paolo Sorrentino, a rimanere ammaliato da Silvio Berlusconi è stato un altro famoso regista, Nanni Moretti. Intellettuale apprezzato nei salotti di sinistra, nel 2006 ha raccontato berlusconismo e antiberlusconismo in un film il cui scopo era solo quello di fotografare i vizi e i difetti degli italiani. Lo stesso Cav rivendicò il soprannome animalesco, senza risparmiare battute e frecciatine all’autore della pellicola.

È possibile recuperare "Il Caimano" online su Prime Video.

1992, 1993, 1994 (2015-2019)

La serie tv in tre parti prodotta da Sky racconta i tre anni che hanno cambiato la storia dell’Italia attraverso le storie di un gruppo di personaggi ispirati a persone realmente esistite, e i cui destini si legano a filo doppio con le vicende che hanno portato alla fine della Prima Repubblica e all’inizio dell’era di Silvio Berlusconi.

Con un cast stellare (Stefano Accorsi, Miriam Leone, Guido Caprino, Domenico Diele), le tre stagioni ripercorrono gli eventi chiave che hanno segnato la politica e il costume del Belpaese, dal lavoro del pool di Mani Pulite fino alla discesa in campo, passando per la trasformazione della Lega Nord in partito nazionale e l’oggettificazione sessuale delle donne in tv.

È possibile guardare le tre serie "1992", "1993" e "1994" in streaming su NOW.