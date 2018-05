La Mindfulness è un percorso, il quinto passo: la disciplina

editato in: da

La Mindfulness è una pratica semplice ma, come tutti gli allenamenti, richiede costanza. Se avrete regolarità nel tempo, ne troverete sicuri benefici in termini di stabilità emotiva, calma, lucidità e capacità di concentrazione.

E sentirete il bisogno di coltivarla sempre di più, al punto che la vostra vita diventerà in sé la pratica meditativa.

Fare da soli è più difficile, per mantenere vivo l’impegno vi consiglio di partecipare, se potete, ad un gruppo di meditazione. Negli ultimi anni sono sorti tanti centri di meditazione, è probabile che ce ne sia uno non lontano dal luogo dove abitate o lavorate.

Infine, qualche parola sento di doverla spendere in merito alle origini della Mindfulness. Questa disciplina nasce dalle pratiche meditative orientali, in particolare quelle buddhiste. È un’antica saggezza millenaria dove la Mindfulness, cioè la consapevolezza del momento presente, è solo una parte del complesso e affascinante mondo che avvolge questa filosofia.

L’invito è di approfondire l’argomento attraverso i numerosi testi a disposizione, in modo da portare avanti in parallelo la pratica con la conoscenza di questa disciplina.