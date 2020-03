Nasce Italiaonline gaming: debutta Libero Gioco

editato in: da

Un settore che non solo non conosce crisi, ma anzi registra numeri in forte crescita. Quello del gaming è un mondo caratterizzato da un trend positivo di lungo corso, che fa gola a molti.

Nonostante le restrizioni piuttosto forti imposte nel nostro Paese dal cosiddetto Decreto Dignità, che dal 14 luglio 2019 ha di fatto vietato la pubblicità del gioco d’azzardo, restano comunque dei margini di manovra per chi voglia spingersi, legalmente, in un’area di grande interesse sia per gli investitori che per i consumatori.

Il debutto di Italiaonline nel gaming

È il caso di Italiaonline, la prima Internet company italiana, che debutta nel mondo del gaming con la nuova società Italiaonline Gaming, con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi di intrattenimento online, a elevati standard qualitativi e di sicurezza: nasce così Libero Gioco.

“Questa iniziativa ci consentirà pertanto di aggiungere un’ulteriore area di sviluppo e di diversificazione dei nostri ricavi, in particolare per quelli legati alla gestione delle transazioni online” spiega il CEO Roberto Giacchi.

Perché è un mercato che piace

Un mercato che ha “numeri di valore”, visto che in media circa il 90% del giocato viene restituito in vincita, e il rimanente 10% viene distribuito alla filiera che comprende anche lo Stato e l’operatore. “Ideale per l’ampliamento dell’offerta di servizi alla nostra audience, avendo tutte le carte in regola per ampliare ancor più il nostro segmento consumer”, spiega Giacchi.

La nuova business unit è affidata a Francesco Mastantuoni, manager di lunga esperienza, ex ceo di Intralot Italia, general manager di Gamenet Scommesse e E-gaming director di Poste Mobile con altre esperienze in Dada e Lottomatica (Gtech). “Nel settore del gioco puntiamo a offrire servizi di qualità e con particolare attenzione al gioco responsabile”, sottolinea Mastantuoni. Ad esempio l’impostazione obbligatoria dei limiti di gioco e di ricarica settimanale in fase di iscrizione e la possibilità di attivare una procedura di autoesclusione dal gioco.

Come funziona Libero Gioco

Libero Gioco permette di usufruire, tramite registrazione e apertura di un conto di gioco, di due categorie di gaming. Il primo sono le scommesse sportive: dal calcio alla pallacanestro alla Formula 1 e altri sport ancora, sia in modalità pre-match che dal vivo, con la possibilità di seguire anche più eventi sportivi nel corso della giornata scelta.

Il secondo invece sono giochi di sorte, raggruppati in un’area dedicata del sito: giochi di intrattenimento leggero, popolari in rete, arricchiti da giochi di lotteria su base numerica.

Arriva anche Libero Fun

A giorni debutterà sul mercato anche Libero Fun, che porterà sul web casual games e hyper casualgames, cioè giochi di facile utilizzo e fruizione breve, come Candy Crash per intenderci, anche grazie alla app Hole Time!, che prossimamente sarà lanciata anche all’estero.