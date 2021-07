Interspac: anche Amadeus, Materazzi e Francesco Facchinetti aderiscono al progetto

editato in: da

“Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d’amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore”. Così Marco Materazzi interviene su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni assieme a quella di Amadeus e di Francesco Facchinetti.

L’iniziativa del Professor Cottarelli procede egregiamente: nei primi giorni sono stati compilati 55 mila questionari, che permetteranno di raccogliere l’opinione dei tifosi e presentarle anche direttamente alla proprietà del Club. L’azionariato popolare crea infatti un legame molto stretto fra i tifosi e la società e, osservando gli esempi dei club tedeschi che già lo hanno messo in atto, le entrate sono state più forti e stabili.

L’invito è quindi a compilare il questionario on line per manifestare – in via informale – il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare. Partecipare al sondaggio è semplicissimo: rimarrà attivo fino al 15 luglio ed è aperto a tutti i tifosi, non solo quelli dell’Inter.

>>Partecipa al sondaggio per dire la tua sull’azionariato popolare<<