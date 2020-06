GVS debutta in borsa: storia di una famiglia diventata miliardaria grazie al Covid

editato in: da

Non solo storie di multinazionali che chiudono e di attività costrette a bloccarsi a causa dell’emergenza Coronavirus: oggi parliamo di GVS, società italiana che ha fatto il suo debutto in borsa ed è diventata miliardaria grazie alla pandemia. Il gruppo GVS, che produce mascherine e filtri, ha infatti potenziato la sua produzione di filtri per ventilatori e maschere polmonari, trasformandosi così da un’impresa a conduzione familiare in un business che oggi vale una capitalizzazione di mercato pari a 1,9 miliardi di dollari (quasi 2 miliardi di euro).

GVS, dalla crisi alle nuove opportunità

La crisi scatenata dal Coronavirus si è rivelata un’opportunità per la GVS. L’azienda, di fatto, non nasce come produttrice di mascherine o dispositivi di sicurezza anti-Covid, ma produce filtri e membrane utilizzati in tanti altri ambiti: dai serbatoi di carburante per le auto agli aspirapolvere, compresi anche i filtri utilizzati per verificare la qualità dell’acqua nelle bottiglie di Coca-Cola.

Con il Covid, però, tutto è cambiato. Come dichiarato da CEO Massimo Scagliarini a Forbes, con lo scoppio della pandemia GVS ha deciso di dedicarsi a nuove linee di produzione, concentrandosi in particolare sulle mascherine. Tutte le fabbriche del Grupo, così, sono state convertite a questa attività, così che l’azienda è riuscita a fornire ai governi nazionali i dispositivi di protezione anche – e soprattutto – nel momento in cui ce ne è stato maggiormente bisogno.

La storia degli Scagliarini

La società a conduzione familiare, fondata nel 1979 da Grazia Valentini Scagliarini – l’omonimo delle iniziali del brand – ha sede a Zola Predosa, periferia di Bologna. Prima dell’offerta pubblica iniziale e del debutto alla borsa di Milano era interamente di proprietà del CEO Massimo Scagliarini e dei suoi fratelli. I quattro fratelli ora possiedono collettivamente il 60% delle azioni della società.

Con fabbriche in tredici paesi, GVS è riuscita a cogliere al volo le opportunità di mercato nate a seguito della diffusione del Covid. In Cina per esempio, già a gennaio, aveva iniziato a donare i filtri dalla sua fabbrica di Suzhou alla città di Wuhan, la più colpita dal virus.

Poi, quando a marzo è stato dichiarato il lockdown nella maggior parte dei paesi del mondo, GVS aveva prontamente risposto all’emergenza, avviando la produzione in mascherine e filtri polmonari anche negli stabilimenti presenti in Italia e negli Stati Uniti. A determinarne il successo, tuttavia, è stata sicuramente la capacità di rispondere con prontezza ai picchi di domanda di mascherine e filtri (saliti rispettivamente del 40% e del 30% nella fase più delicata dell’emergenza sanitaria).

Non a caso, da quando è stata dichiarata la pandemia, i fratelli Scagliarini hanno aperto 40 nuove linee di produzione in tutto il mondo, fornendo a ospedali ed enti governativi mascherine e filtri salvavita sempre in tempi celeri.

Una storia decisamente di successo da prendere come esempio quella della società bolognese che, grazie all’aumento globale della domanda per i suoi prodotti, sta continuando ad espandersi e ad entrare in mercati completamente nuovi, come quello etiope, dove i produttori di dispositivi medici vendono ventilatori con i filtri GVS. Per questo motivo, a fronte delle nuove prospettive di sviluppo, la società ha stimato un aumento dei ricavi tra il 23% e il 41% per il 2020.

Un grande traguardo insomma che, viste le premesse, sembra destinato ad essere solo uno dei primi.