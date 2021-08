Green pass a scuola, tensione Sindacati-Governo: slitta firma Protocollo

editato in: da

Si è chiuso con un nulla di fatto l’incontro di ieri tra governo e sindacati per ratificare il protocollo di sicurezza in vista del nuovo anno scolastico che dovrà svolgersi – nelle intenzioni del Governo – assolutamente in presenza.

Nel frattempo, le parti si studiano e si mandano messaggi in attesa del nuovo incontro, in programma oggi venerdì 13 agosto. Sindacati della scuola sul piede di guerra, con Anief che nei giorni scorsi ha lanciato una petizione contro l’obbligo di green pass che, in soli sei giorni, ha già raggiunto e superato le 100mila firme.

“E’ vero – dice il Presidente Marcello Pacifico – che siamo in presenza di un decreto legge, ma è altresì vero che questo decreto legge è stato emanato nel rispetto di un regolamento europeo, il 953 sul green pass, che è stato violato: al punto 36, infatti, è scritto chiaramente che l’introduzione del green pass non deve portare nè ad obblighi nè a discriminazioni. Purtroppo è proprio quello che sta avvenendo in Italia a personale scolastico e studenti universitari”.

Per riprendere in sicurezza basta sdoppiare le classi e raddoppiare gli organici, i soldi ci sono perchè nessuno ci ascolta? Si chiede il Presidente nel ribadire che “non è il green pass la soluzione alla ripresa delle lezioni in ripresa”.

“Abbiamo già attivato un ricorso specifico – conclude Pacifico – contro l’ azione discriminatoria dello Stato italiano sull’obbligo di green pass, chiedendone la disattivazione, in violazione della norma europea. Stiamo parlando di diritti sanciti dall’Unione Europea ai quali l’Italia deve assoggettarsi”.

Secondo alcune indiscrezioni, il Ministero è pronto a restare sulla linea dell’inflessibilità ribadendo che “Non si entrerà senza”, ma non si vuole arrivare al muro contro muro. Per questo, si lavora a trovare la giusta sintesi che garantisca la ripresa in presenza sotto il segno della sicurezza. L’obiettivo, del resto, è comune.