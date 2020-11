Governo, mina rimpasto” preoccupa Conte

“Chi dinnanzi a una pandemia parla di rimpasto, è fuori dal mondo. E non solo dimostra di non aver rispetto per il lavoro fatto da tutta la squadra di Governo, ma continua a pensare alla politica come ad una giostra, nella quale i giocatori sarebbero più attenti a rimescolare le carte per il proprio tornaconto, piuttosto che al gioco di squadra. Per il MoVimento 5 Stelle non è mai stato questo il modo di interpretare la politica, e mai lo sarà”, scrive Vito Crimi su Facebook.Però, come spesso succede in politica, più arrivano le smentite, più significa che l’ipotesi prende quota.

CHI RISCHIA LA POLTRONA? – Secondo alcuni rumors, in particolare, a rischiare grosso la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che non ha convinto nella gestione della ripartenza della “fase 2”, non può stare tranquilla neanche la dem Paola De Micheli in scia al caos trasporti. Poltrona bollente anche per Paola Pisano, ministra dell’Innovazione, che pagherebbe a caro prezzo il flop dell’app Immuni. In bilico anche la Ministra del Lavoro Catalfo.