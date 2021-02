Governo Draghi, squadra al completo: chi sono i nuovi sottosegretari

editato in: da

Superati veti reciproci e pressing dei partiti della larga maggioranza che sostiene il Governo Draghi, chiusa la partita dei sottosegretari in un Consiglio dei ministri non privo di tensioni, caratterizzato anzi da turbolenze sui nomi e qualche richiesta disattesa, tanto che a un certo addirittura viene sospeso con l’ipotesi di uno slittamento al giorno dopo.

Riuniti attorno a un tavolo a Palazzo Chigi, i ministri cercano – con difficoltà – di trovare la sintesi di un lavoro che va avanti ormai da giorni, fra le attese dei partiti, le aspirazioni dei singoli, la necessità di mantenere gli equilibri. Poi, finalmente, la chiusura del cerchio.

Alla fine, nel gioco dei pesi fra i partiti, il conto vede 11 sottosegretari per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, e uno di più Europa. Al Capo della Polizia, Franco Gabrielli, la delega ai servizi segreti.

Completata, dunque, la squadra così composta.