Governo Draghi, Grillo stoppa la Lega e rinvia voto su Rousseau

Si è chiuso con un coup de théâtre il secondo round di consultazioni: le fibrillazioni in casa Cinque Stelle costringono, infatti, Beppe Grillo, al termine dell’incontro con l’ex Presidente BCE, a prendere tempo, rinviando il voto degli iscritti su Rousseau per evitare la spaccatura.

“Mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare su queste robe no, aspettiamo un attimo – ha detto in un video -. Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare”. Ho detto, prosegue Grillo, “primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto “non lo so, eh vediamo…”, sottolinea.

Serve insomma un altro segnale da parte del premier incaricato, che rassicuri la fronda ribelle del Movimento. Segnale che potrebbe/dovrebbe arrivare, secondo un’interpretazione che circola nel Movimento, quando Draghi parlerà al Quirinale dopo il giuramento. E, soprattutto, dopo che avrà stilato la lista dei ministri del nuovo governo. Un governo nel quale Grillo e i vertici del M5S puntano dritti ai temi della transizione ecologica.

Intanto, è arrivata la replica di Salvini: “Incredibile Grillo. Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti”.

Semaforo verde a Draghi da Berlusconi, Zingaretti, Renzi e Salvini. Sulla strada del professore l’unico stop è quello di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Piena apertura dal leader della Lega, anche sul fisco: “Non aumenta le tasse. Chiediamo la pace fiscale”. Non solo, arriva anche la svolta del Carroccio al Parlamento europeo con il sì al Recovery.

Credito senza condizioni da Berlusconi, che ha guidato la delegazione di Forza Italia alle consultazioni. “Nessun veto a prescindere” dal PD. “Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti, in particolare con la Lega siamo e rimarremo forze alternative”, dice il Segretario Zingaretti per il quale “il punto è verificare quale perimetro programmatico e parlamentare il governo dovrà avere, è la valutazione che deve fare Draghi ed è il cuore di questi colloqui”.

DRAGHI ALL’ULTIMA CURVA – Oggi, intanto, altra giornata densa per Draghi impegnato nei colloqui con le parti sociali, Alla fine, il Premier incaricato metterà insieme tutti i tasselli raccolti fin qui, pronto a tagliare il traguardo, sperando che il Movimento Cinquestelle non rovini, all’ultimo, la festa.