Governo, Conte presenta la squadra: oggi il giuramento. Di Maio agli Esteri, Gualtieri allʼEconomia

Sta per calare definitivamente il sipario sulla crisi d’agosto aperta da Matteo Salvini: il Governo giallorosso, targato Pd-M5s, scalda i motori. Nella giornata di ieri, infatti, Giuseppe Conte si è recato al Quirinale dove ha sciolto la riserva e sottoposto al Presidente della Repubblica la lista dei ministri.

Il premier e i 21 ministri (14 uomini e 7 donne, 10 M5s, 9 Pd, 1 di Leu, un tecnico) giureranno oggi alle 10.00 al Quirinale, poi si terrà la prima riunione dell’esecutivo. Nei prossimi giorni verranno nominati tutti gli altri sottosegretari e i viceministri. Lunedì sarà votata la fiducia alla Camera, martedì al Senato. “Dedicheremo le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra passione a rendere l‘Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini”, ha spiegato Conte.

La squadra, dunque, è ufficialmente formata. Tra i Ministri, Luciana Lamorgese al Viminale, Di Maio agli Esteri, Bonafede confermato alla Giustizia. L’erede di Tria sarà Roberto Gualtieri che, poche ore prima dell’ufficializzazione della sua nomina, aveva ricevuto l’endorsement del futuro vertice della Banca centrale, Christine Lagarde – pronta a prendere il posto di Mario Draghi alla guida dell’istituto che ha sede a Francoforte – che aveva accolto con favore la prospettiva dell’eurodeputato del Partito democratico alla guida del Tesoro. La sua investitura, aveva spiegato ai cronisti, sarebbe “un bene per l’Italia e per l’Europa”.

Battesimo di fuoco per il neo Ministro dell’Economia, atteso dalla sfida più impegnativa: la prossima Legge di Bilancio che dovrà muoversi, con estrema cautela, tra vincoli Ue e rilancio della crescita – tappa obbligata la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – in un contesto di stagnazione per l’Italia e di rallentamento del pil globale.