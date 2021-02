Tutti i ministri del nuovo governo Draghi: sono 23, 15 politici e 8 tecnici

Mario Draghi ha scelto la squadra di governo. Sono 23 i ministri nominati dal nuovo premier. Nonostante i pronostici più ottimisti sulla parità di genere, l'esecutivo conta solo 8 donne e quasi il doppio degli uomini, 15. Stesse proporzioni per la provenienza curriculare dei nuovi capi dicastero: 15 di loro arrivano dalla politica e avevano già ricoperto ruoli simili in passato, mentre 8 sono tecnici come il presidente del Consiglio.