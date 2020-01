Dimissioni Di Maio, cosa succede adesso? I possibili successori

Le dimissioni di Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle hanno fatto un grande scalpore ieri. Oggi, però, è un altro giorno, e quello che in molti si stanno già chiedendo è: cosa succede adesso? Al momento le redini del M5s sono state lasciate a Vito Crimi, in qualità di membro più anziano del comitato dei garanti, ma c’è da capire chi - nei prossimi mesi (se non settimane) - prenderà il posto di Luigi di Maio. Inutile dire che questa decisione avrà un grande impatto sul futuro del Movimento. In attesa di ulteriori risvolti, tuttavia, scopriamo i nomi dei possibili successori.