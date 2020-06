Conte annuncia la Fase 3: il piano in 10 punti per il rilancio dell’Italia

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dal cortile di Palazzo Chigi il 3 giugno ha dato di fatto il via libera alla Fase 3 dell'emergenza sanitaria Covid in Italia. “Questa crisi deve essere un'occasione per superare i problemi strutturali e ridisegnare il Paese” annuncia. Il premier-professore spiega che “dobbiamo fare i conti con l'emergenza economica e sociale. Ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione che non era affatto pronta a erogazioni così generalizzate. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo intervenendo per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali”. Poi, l'elenco di una lunga serie di riforme che il Governo intende affrontare nei prossimi mesi. Le abbiamo riassunte in questa gallery...