Covid, le città italiane con più morti: la mortalità raddoppia al Nord

Si registra una forte impennata della mortalità media giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19, come riporta il sistema di monitoraggio realizzato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. Sono sotto sorveglianza 32 comuni italiani. Inizialmente erano 34, ma le amministrazioni di Napoli e L'Aquila non forniscono più i dati.