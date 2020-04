Fase 2, cosa si sa della task force capeggiata da Colao per la ripartenza

editato in: da

Saranno diciassette gli esperti che faranno parte della task force annunciata in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, per preparare la ripartenza economica del Paese. Una squadra, di cui farà parte anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che affiancherà il comitato tecnico-scientifico, e che avrà l’arduo compito di ripensare i modelli economici e di lavoro che reggono l’Italia, e adattarli alle successive fasi dell’emergenza Coronavirus.

Tra gli obiettivi del gruppo, quello di riorganizzare gli spostamenti, regolamentare i mezzi pubblici, riprogrammare la graduale riapertura di tutte le attività: una tabella di marcia che necessita di competenze solide, riconosciute, e soprattutto variegate. Ecco perché, tra i nomi scelti dal Governo, ci sono esperti di psicologia, tecnologia, economia e altro ancora. Che lavorano in Italia, o che si sono fatti conoscere, con successo, all’estero, anche nelle più prestigiose università del mondo. Non avranno deleghe speciali, ma un incarico di consulenza di alto livello, a titolo gratuito, salvo rimborsi per le spese di viaggio.

Chi è Vittorio Colao, scelto alla guida della task force

Il team sarà capeggiato Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone. Nato a Brescia il 3 ottobre del 1961, è laureato in Economia e Commercio alla Bocconi e ha conseguito poi un MBA all’Università di Harvard. All’inizio del suo percorso professionale, ha lavorato a Londra presso Morgan Stanley. Tornato a Milano, ha lavorato per Mckinsey & Company. Nel 1996 è diventato Direttore Generale di Omnitel Pronto Italia, mentre nel 1999, quando Vodafone acquisì Omnitel, è diventato amministratore delegato della divisione italiana. Tra il 2001 e il 2004 è stato anche amministratore delegato di Vodafone per Europa meridionale, Medio Oriente e Africa.

Nel 2004, uscito da Vodafone, è diventa Amministratore Delegato di Rcs MediaGroup. Nel 2006 è tornato in Vodafone, con l’incarico di vice amministratore delegato per l’Europa. Due anni dopo, è infine diventato Amministratore Delegato dell’intera società dopo le dimissioni di Arun Sarin. Colao ha lasciato la carica di amministratore delegato di Vodafone del 2018, ed è stato sostituito dal britannico Nick Read.

Tutti i nomi

Oltre a Colao, l’elenco completo dei membri della task force comprende: