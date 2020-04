Fase 2, torna la vita sociale: sì a cene tra amici, ma con dei limiti

Dall’11 maggio, si potrebbe configurare un via libera ai negozi, sempre con garanzie di protezioni individuali e obbligo di distanziamento tra clienti. Bar e ristoranti riapriranno per ultimi, inizialmente limitandosi al servizio di asporto, per poi tornare alla normale attività con un numero ristretto di clienti per volta. Musei, biblioteche e siti archeologici potrebbero ricevere il semaforo verde il 18 maggio, mentre per cinema, teatri e concerti, ha puntualizzato il ministro Dario Franceschini, “stiamo discutendo con gli esperti”.