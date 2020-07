Falso SMS Euronics, è una truffa: come difendersi

editato in: da

Circola già da 10 giorni sui cellulari italiani, un’occasione imperdibile, ma è la classica truffa: troppo bella per essere vera. Un messaggio mandato apparentemente da Euronics (ma che non c’entra nulla) in cui si invita a cliccare per poter vincere un iPhone 11. Quello che succede è che non si vince niente, anzi si possono perdere decine e decine di euro dal proprio conto.

L’SMS truffa

È la stessa catena di elettrodomestici con un post su Facebook ad avvertire i propri clienti di fare attenzione alla frode e di contattare le autorità competenti. Anche il commissariato di polizia online ha segnalato sul social network la frode: “In questi giorni potrebbe giungere sul vostro smartphone un falso sms – si legge sulla pagina della PS – da parte della catena di negozi Euronics. Nel testo del messaggio è presente un link che, se cliccato, rimanda ad un sito clone apparentemente simile a quello ufficiale della predetta azienda. Il messaggio, facendo riferimento alla possibilità di vincere uno smartphone iPhone 11, invita i destinatari a partecipare ad un sondaggio e ad inserire i propri dati personali e della carta di credito». La stessa truffa telefonica circolava a giugno e anche in quel caso ci sono state migliaia di segnalazioni.

Il messaggio che l’utente riceve è del tipo: “Ciao XXX (nome della persona), sei uno dei vincitori di XXX (nome di una città) del concorso Euronics. Seleziona qui il tuo prodotto: XXX (link dove premere)”. Si tratta della classica campagna di phishing, una truffa che consiste nel contattare l’ignara vittima tramite nomi e loghi falsificati di una banca o una grande azienda molto riconoscibile, in questo caso quello della nota catena di elettronica, convincendola con un imbroglio nel tentativo di rubare dati personali.

Se l’utente clicca sul link presente nel messaggio, viene spedito su una finta pagina che potrebbe sembrare dall’aspetto quella della catena di elettrodomestici, ma che altro non è che la trappola creata dagli hacker. Se si segue tutta la procedura, non solo si rischia di regalare ai truffatori i propri dati personali, ma anche di perdere dei soldi, cosa che dai commenti della pagina ufficiale di Euronics, sarebbe successa a diversi clienti.

Come difendersi

I consigli come ricorda la Polizia sono sempre gli stessi, ma più che mai preziosi: